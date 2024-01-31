Doom oyununun oynanabildiği alakasız yerlere görünüşe göre bağırsak bakterileri de dahil. Bir araştırmacı, bakterileri bir ekran gibi kullanarak oyunu canlandırmayı başardı.

MIT'den biyoteknoloji araştırmacıları, bir bilgisayar oyunu efsanesi olan Doom'u çalıştırmak için hiç akla gelmeyecek bir araç kullanmayı başardılar. Araştırmacıların oyunu oynamak için seçtiği araç, bağırsak bakterileri oldu. Üstelik bu, bakterilerin kullanıldığı bir simülasyon değil. Pikseller gerçek bakterilerden oluşuyor.

Araştırmacı Lauren Ramlan, hücre duvarı içerisinde koli basilinden oluşan bir ekran oluşturmakla işe başladı. 48x32 piksellik bu 1 bit ekranın çözünürlüğü inanılmaz düşük olsa da bakteriler, araştırmacı tarafından floresan proteinlerle beslendiler ve oyun, görselleştirilebildi. Nihayetinde bakteriler, tıpkı ekrandaki pikseller gibi gerektiğinde aydınlatılabildi.

Koli basili ekran

Dijital kodları biyolojik yapılara aktarma olayını tam olarak çözemediğimiz için oyun teknik olarak bakterilerin üzerinde çalışmıyor, bakteriler ekran görevini üstleniyorlar. Ayrıca iş FPS oyunlarında önemli bir kavram olan frame rate (birim zamanda gösterilen kare sayısı) anlamında da çok başarılı değil. Koli basililerimiz ellerinden geleni yapsalar da üç boyutlu video oyunu görüntüsü oluşturma işinde çok başarılı değiller ve bir kare oluşturmaları 70 dakika, ilk hallerine dönmeleri ise 8 saat sürüyor. Yani oyunu bitirmek için aşağı yukarı 600 yıllık bir süreye ihtiyaç var.

Yani bakterilerle gidip de yüksek performanslı bir oyun monitörü için çözüm olarak bakmak pek mümkün değil ancak oldukça yaratıcı bir fikir olduğu da su götürmez bir gerçek. Ayrıca yılların bitmeyen muhabbeti olan "Doom her şeyde çalışabilir." bir kez daha doğrulanmış gözüküyor. Geçmişte oyun hamilelik testlerinde, fare beyin nöronlarında ve hatta Minecraft'ta bile oynanmıştı.