Efsane FPS oyun DOOM'un çalıştırıldığı yerlere bir yenisi daha eklendi. Yapım, CAPTCHA testine entegre edildi. Siz de oyunu buradan oynayabiliyorsunuz. 3 canavar öldürürseniz testi geçebilirsiniz.

Efsaneler efsanesi FPS oyun DOOM, şimdiye kadar çok ilginç yerlerle oynatılmasıyla karşımıza çıkmıştı. Not Defteri uygulamasından çim biçme makinesine buzdolabından hamilelik testine kadar aklınıza gelmeyecek yerlerde DOOM oynandığını görmüştük. Hatta yakın zamanda bağırsak bakterilerinde bile çalıştırılmıştı.

Şimdi ise bir kez daha DOOM’u çok tuhaf bir yerde oynatmayı başardılar. Yapım, CAPTCHA testinde çalıştırıldı.

Siz de oynayabilirsiniz

Web sitelerinde sıkça karşımıza çıkan CAPTCHA doğrulama testlerini biliyorsunuzdur. CAPTCHA programları, sizin insan olduğunuzu doğrulamak amacıyla yapılıyordu. Metin tabanlı testlerden görsel seçmeye kadar birçok farklı çeşidi vardı. İşte DOOM’un oynandığı yeni yerde tam olarak bu testler oldu.

Vercel isimli şirketin CEO’su Guillermo Rauch, şirketinin yapay zekâ site oluşturma sistemini kullanarak CAPTCHA’lara bunu eklemeyi başardı. Kullanıcılar, CAPTCHA’ya entegre edilen DOOM oyununa girip oyunu oynayabiliyor. Geçmek için de en az 3 canavarı öldürmeniz gerekiyor.

Sizin de DOOM’lu CAPTCHA testini deneyimleyebileceğinizi belirtelim. Oyuna buradaki bağlantı üzerinden ulaşmanız mümkün.

DOOM'un daha önce çalıştırıldığı ilginç yerler