Bugüne kadar çok ilginç yerlerde oynatıldığını gördüğümüz DOOM, şimdi de PDF içinde çalıştırıldı. Üstelik oyunu PDF üzerinden siz de oynayabilirsiniz.

Efsane FPS oyun DOOM’un, hiç aklımıza gelmeyecek yerlerde oynatıldığını görüyorduk. Hatta daha birkaç hafta önce CAPTCHA testinde bile çalıştırılmıştı. Daha da öncesinde ise çim biçme makinesinden hamilelik testine kadar çok ilginç yerlerde oynatılmıştı.

Bugün ise yine benzer bir haberle karşı karşıyayız. “ading.dev” isimli bir geliştirici DOOM’u, bu sefer de bir PDF’in içinde çalıştırmayı başardı.

Siz de oynayabilirsiniz

Tarayıcı üzerinden erişilebilen bu DOOM portu, oyunu direkt PDF üzerinden oynamayı sağlıyor ve “doom.pdf” ismini alıyor. Üstelik oyuna sizin de erişmeniz mümkün. Buradaki bağlantıya tıklamanız yeterli.

Oyunda klasik WASD ile hareket etmeyi ve boşluk ile ateş etmeyi sağlayan kontroller var. İsterseniz direkt klavye ile isterseniz de PDF’e eklenen kontrol kısmıyla oyunu oynayabiliyorsunuz. Tabii öyle normal oyun oynamak kadar iyi bir deneyim sunmuyor. Yine de bunu görmenin ve üstelik oynayabilmenin bile çok etkileyici olmaya yettiğini söyleyebiliriz.

Geliştirici, Bluesky üzerinden oyunu PDF’te çalıştırmasıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, bunun JavaScript’i destekleyen PDF’ler sayesinde gerçek olduğunu ifade etti.