İtalyan bilim insanları, dört ayaklı robotların ne kadar işlevsel olabileceğini gösteren ve sigara atıklarını azaltmayı amaçlayan bir proje geliştirdi. VERO ismi verilen bir robot, dört ayağına yerleştirilen süpürge ile pislikleri tespit edip hızlıca toplayabiliyor.

Yapay zekânın da ilerlemesiyle robotik teknolojileri iyice gelişmeye ve yaygınlaşmaya başlıyor. Artık birçok farklı alanda robotların kullanıldığını görüyoruz. Yakında onları evlerimizde görmeye başlayacağımızı söylemek yanlış olmaz.

Şimdi ise bu teknolojinin ne kadar da güzel bir amaçla kullanılabileceğini gösteren bir çalışma yapıldı. Araştırmacılar, dört ayağı da süpürge görevi gören bir robot geliştirdi.

Sigara izmaritlerini toplamak için geliştirildi

Dört ayaklı robot köpeklerin videolarının sık sık karşımıza çıktığını görüyorduk. Ancak ilk defa bu kadar işlevsel bir şekilde kullanıldıklarını görüyoruz. İtalya’dan bilim insanları tarafından yürütülen projede “VERO” isimli bu robot, her bir bacağına monte edilen vakumlama bölümleriyle çöpleri çekebiliyor.

Sigara izmaritleri, hem çevre hem de okyanuslar için büyük risk oluşturuyor. Plajlar gibi halka açık alanlarda da sık sık bulunabiliyorlar. Tabii ki bu tarz yerlerde elle temizlenmesi çok zor. Araştırmacıların amacı da bu duruma bir çözüm bulmak.

VERO, çeşitli arazilerde çöp aramak ve temizlemek için tasarlanmış. Çöpleri tespit edebiliyor ve küçük parçaları kolayca toplayabiliyor. Bir operatör bu robotun gezeceği bir alan belirliyor. VERO da içindeki sinir ağı ve kameraları yardımıyla bu bölgede geziyor, çöpleri belirliyor ve elektrikli süpürge işlevi gören dört ayağıyla onları topluyor. Üstünde ise çöpleri çektiği bir haznesi bulunuyor.

Gerçekleştirilen testlerde robot her çöpü alamamış ancak %90 oranında başarı sağlamış. Bu da ciddi oranda sigara izmariti demek. Ayrıca sadece plajlar değil, diğer robotların ulaşamayacağı arazi türlerinde de deneyler gerçekleştirmiş ve her yerde kullanılabileceğini ortaya koymuş.

Çalışmanın gelecek için umut verici olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Atıkların ciddi risk teşkil ettiği bu dönemde VERO tarzı robotlar çok işimize yarayabilir. Kim bilir belki de ileride sadece sigara izmariti değil her türden pisliği temizlemek için geliştirilen benzer robotlar görürüz.