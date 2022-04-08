ABD Senatosu'na girmek için yakında seçimlerde boy gösterecek olan Dr. Mehmet Öz'ün toplam mal varlığı resmen açıklandı. Yayımlanan resmi belgeler, Mehmet Öz'ün en zengin senato üyelerinden biri olacağını gösteriyor.

Televizyon programları ve başarılarıyla dünya çapında üne kavuşan Dr. Mehmet Öz, geçtiğimiz aylarda ABD Senatosu için Cumhuriyetçiler tarafından aday olacağını açıklamıştı. Öz, bu açıklamasından beri ABD’de tartışmaların odağında yer alan isim oldu. Son olarak geçtiğimiz haftalarda başlayan Öz’ün Türk vatandaşlığı tartışması, kendisinin Senato’ya seçilmesi durumunda vatandaşlıktan çıkacağını açıklamasıyla şimdilik sonlanmıştı.

Bugünse Dr. Mehmet Öz’ün mal varlığı hakkında resmi bilgiler geldi. Öz’ün televizyon programlarıyla varlığını artırmış olduğu bilinse de gerçek mal varlığı ilk kez paylaşıldı. Paylaşılan belgeler, Dr. Mehmet Öz’ün toplam 76 – 300 milyon dolar aralığında bir mal varlığına sahip olduğunu gösterdi.

ABD'nin birçok noktasında ve Türkiye'de mülkleri var

Belgeler, Mehmet Öz’ün hem bireysel hem de eşiyle birlikte sahip olduğu tüm varlıklara yer verdi. Bu varlıklar arasında kendisinin Pensilvanya’daki benzin istasyonu zinciri Wawa’ya olan büyük yatırımı ve ABD’ye ve Türkiye’ye yayılan mülkeri yer aldı. Belgelere göre Mehmet Öz, New Jersey, Pensilvanya New Hampshire ve Florida eyaletleri ve Türkiye’de mülk sahibi konumunda.

Tüm bunların yanı sıra Dr. Mehmet Öz’ün aralarında Google, Amazon, Microsoft ve NVIDIA gibi pek çok şirkette hisse sahibi olduğu da görülebiliyor. Yeni yayımlanan belge, Öz’ün Senato’ya seçilmesi durumunda Senato’nun en zengin üyelerinden birisi olacağını da gözler önüne seriyor.