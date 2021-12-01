Dr. Mehmet Öz, Trump'ın Partisinden Aday Olacağını Açıkladı

Dünyaca ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz, bugün yaptığı paylaşımla ABD Senatosu için Pensilvanya'dan aday olacağını açıkladı. Öz, seçime Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler ile girecek.

Tüm dünyanın tanıdığı isimlerden olan Türk-Amerikan hekim Doktor Mehmet Cengiz Öz, özellikle televizyon programlarıyla fazlasıyla sevilen bir isim. Günümüzde halen Columbia Üniversitesi’nde başkan yardımcılığı ve cerrah profesörlüğü yapan Dr. Mehmet Öz, bugün sosyal medya hesabından ABD’de yeni bir gündem yaratan paylaşım yaptı.

Daha çok Dr. Oz olarak bilinen Mehmet Öz, paylaşımında ABD Senatosu için aday olacağını açıkladı. Öz, yaptığı paylaşımda “Amerika’nın Washington’daki sorunu çözmek için Muhafazakâr bir Cumhuriyetçiye ihtiyacı var. Ülkemizin hastalıklarını iyileştirmek için adım atan birinci sınıf bir cerrah, savaşçı ve sağlık savunucusuyum.” ifadelerine yer verdi. Dr. Öz, Donald Trump'ın partisinden aday olacak.

Mehmet Öz’ün mesajları:

Mehmet Öz, bu duyurusuyla birlikte bir de video paylaştı. Ebeveynlerinin ABD’ye ‘daha iyi bir hayat bulmak için’ geldiğini söyleyen Öz, büyük bir üniversiteye gittiğini, ailesini kurduğunu ve başarılı bir cerrah olduğunu belirtti. Şu ana kadar binlerce insanın hayatını kurtaran bir kalp kapakçığı icat ettiğini de ifade eden Öz, sonrasında insanlara televizyon programı başlattığını söyledi.

Öz’ün seçim konusuna bağlama konusuysa koronavirüs oldu. Koronavirüsle birlikte birçok insanın işini, birçok insanın da hayatını kaybettiğini belirten Öz, bu konuda Washington yönetimini suçladı ve her şeyi yanlış yaptıklarını ifade etti. Yönetimin vatandaşların özgürlüğünü elinden aldığını söyleyen Öz, bir kalp cerrahı olarak ‘değerli yaşamın’ ne olduğunu bildiğini söyledi.

Öz, sözlerini “Pensilvanya, ilahi kıvılcımı yeniden ateşleyecek, özgürlük için savaşacak ve her şeyi olduğu gibi söyleyecek Amerika’yı birinci sıraya koyan bir Muhafazakâra ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden Senato için aday olacağım.” ifadeleriyle sonlandırdı. Öz’ün adaylığını açıklamasıysa sosyal medyada karışık tepkiler topladı.