Dr. Mehmet Öz: Seçilirsem Türk Vatandaşlığından Ayrılırım

2021'in aralık ayında ABD Senatosu için adaylığını açıklayan Dr. Mehmet Öz, bugün Senato'ya seçilmesi durumunda Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıkladı. Öz'ün çifte vatandaşlığı, ABD'de adaylığını açıklamasıyla birlikte sorgulanmaya başlamıştı.

Dünyaca ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, geçtiğimiz aralık ayında sürpriz bir açıklamayla karşımıza gelmişti. Öz, ABD Senatosu’nda Senatörlük için Donald Trump’ın partisi Cumhuriyetçiler’den aday olacağını açıklamıştı. Öz’ün açıklaması sosyal medyada karışık tepkiler toplarken, bugün Öz’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Dr. Mehmet Öz, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olarak Senato'ya girmesi durumunda Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıkladı. Öz, bu açıklamayı aynı partideki rakibi David McCormick’in Öz’ün nereye ait olduğunu sorgulaması üzerine yaptı. Bir Türk vatandaşı olarak Senato’ya girmeye hazırlanan Öz hakkında bazı tartışmalar da ortaya atılmıştı.

Öz'ün çifte vatandaşlığı tartışmalara yol açtı

ABD’de bazı taraflar, Öz’ün seçilmesi durumunda bir Türk vatandaşı olarak güvenlik brifinglerini nasıl alacağını tartışmaya başlamıştı. Bununla birlikte Öz’ün ‘aitliğini’ sorgulayan rakibi McCormick, Öz’ün neden ABD ordusu yerine Türk ordusunda askerliğini yaptığını da dile getirmişti.

Bugüne kadar neden Türk vatandaşlığından ayrılmadığını da açıkladı:

Mehmet Öz, yeni açıklamasında neden şu ana kadar Türk vatandaşı olarak kaldığını da açıkladı. Buna göre Öz’ün Türk vatandaşlığından çıkmamasının en büyük nedeni, Alzheimer tedavisi gören annesi idi. Öz, annesinin sağlığıyla ilgili Türkiye’de bir karar alınması gerektiğinde yasal yetkiye sahip olmak için Türk vatandaşı kaldığını açıkladı. Fakat tartışmaların artmasıyla ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucu vatandaşlığını bırakma kararı aldığını belirtti.

ABD Senatosu’nda şu ana kadar çifte vatandaşlığa sahip olan herhangi bir Senatöre dair iz bulunmadı. Öz’e en yakın örnek ise günümüzün Teksas Senatörü Ted Cruz idi. Ted Cruz, 2014 yılında Kanada vatandaşlığından ayrılmıştı.