Gelen haberlere göre BioWare, geliştirme sürecinde tamamen bir sonraki Mass Effect'e odaklanacak.

Dragon Age: The Veilguard'ı geliştiren BioWare ekibi, bir sonraki Mass Effect üzerinde çalışmaya başlamış gibi görünüyor. Bu da stüdyonun son Dragon Age oyunu için yeni bir ek paket ya da indirilebilir içerik geliştirmeyeceği anlamına geliyor.

BioWare tarafının Rolling Stone'a yaptığı açıklamalara göre ekip, bundan sonra bir sonraki Mass Effect üzerinde çalışacak ancak konuyla ilgili daha fazla detay belirtilmedi. Karşılaştırma olması açısından Dragon Age: Inquisition, çok oyunculu ve tek oyunculu modları için toplamda sekiz genişleme paketi almıştı.

Ekip daha önce de Mass Effect üzerinde çalışıyordu

Daha önce gelen haberlere göre de The Veilguard'ın tamamlanması için Mass Effect üzerinde çalışan ekip The Veilguard ekibine yardıma gönderilmişti. Ayrıca başka stüdyolardan çalışanların da destek için görevlendirildiği belirtilmişti.

BioWare Yaratıcı Direktörü John Epler, yeni röportajında Mass Effect hakkında bir bilgi açıklamadı ancak tekrar çok oyunculu oyun yapmayı deneyebileceklerini ifade etti. Epler, "tek oyunculu oyunların sağladığı odaklanmayı sevdiğini" belirtti ancak "Çok oyunculu bir oyunda da güçlü bir hikaye anlatmak mümkün. Final Fantasy XIV bunu harika bir şekilde yapıyor ancak çok oyunculu oyunlarda dünya durumlarıyla ilgili bazı karmaşıklıklar ortaya çıkıyor. Kendi dünyamda büyük bir seçim yapıyorum ve dünya değişiyor," ifadelerini de kullandı.

Dragon Age: The Veilguard, 31 Ekim'de piyasaya çıkmıştı. Oyun şimdiye kadar oyunculardan %74 oranında olumlu eleştiri aldı.