EA'in bu ayın sonunda piyasaya süreceği Dragon Age: The Veilguard hatalı fiyat ile Xbox mağazasında ön siparişe açılmış durumda.

EA'in sevilen serisi Dragon Age'in yeni oyunu Dragon Age: The Veilguard'ın çıkışına artık az bir zaman kaldı. Bugün yaşanan gelişme ise Xbox sahiplerinin oyunu oldukça cüzi bir fiyata satın alabilmesini sağlıyor.

Dragon Age: The Veilguard ilk tanıtıldığında birçok açıdan eleştirilse de beraberinde yayınlanan oynanış fragmanlarıyla serinin hayranları meraklı bekleyişe koyulmuşlardı. 31 Ekim tarihinde oyuncularla buluşacak olan Dragon Age: The Veilguard'ın ön sipariş süreci de ülkemiz için nispeten sancılı geçmişti.

Oyunun ilk duyurusunun ardından ön sipariş süreci başlasa da TL karşısındaki durmak bilmeyen kur hareketliliği nedeniyle EA, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok bölgede Dragon Age: The Veilguard'ı ön siparişe kapamıştı.

Dragon Age: The Veilguard Deluxe sürümü Xbox'ta 255 TL

Geçtiğimiz haftalarda ön siparişlerin açılması ile birlikte oyunun Steam'deki fiyatları da belli oldu. Standart sürüm 59,99$'a ön siparişe açılırken, Deluxe sürüm ise 79,99$ fiyat etiketine sahipti. PS Store'da hâlâ kapalı olan ön sipariş süreci bugün Xbox'ta da açıldı ve ön sipariş fiyatı büyük olasılıkla hatalı girilmiş durumda.

Xbox mağazasında ön siparişe açılan Dragon Age: The Veilguard'ın Standart sürümü için bir fiyat belirlenmiş görünmüyor, bu nedenle satın almak mümkün değil ancak Deluxe sürüm için 255 TL fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Birçok oyun içi kozmetiği ve ana oyunu içeren Deluxe sürümü hatalı fiyattan satın almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerek.

Yine de tekrar belirtelim, Xbox mağazasından satın alım gerçekleştirdiğiniz takdirde oyunu yalnızca Xbox Series S ve Xbox Series X konsollarında oynayabilirsiniz.