Dreame, 660 Bin TL'ye Varan Fiyatlara Sahip Altın Kaplamalı Ultra Lüks Telefonlar Tanıttı

Dreame, Aurora ismini verdiği ultra lüks telefonlarını tanıttı. Bu telefonlar, 660 bin TL'ye varan fiyatlara sahip.

Özellikle robot süpürgeler gibi ev aletleriyle tanıdığımız teknoloji devi Dreame, farklı kategorilerde de faaliyet gösteren bir firmaydı. Bunlar arasında; otomobil, akıllı yüzükler, aksiyon kameraları ve hatta akıllı telefonlar da bulunuyordu. Şimdi ise Dreame’in akıllı telefon hamleleriyle ilgili bir gelişme yaşandı.

Şirket, telefon sektöründeki rakiplerini kıskandıracak ultra lüks telefonlar ürettiğini açıkladı. Bu cihazlar tasarımları ve özellikleriyle etkiliyor ve çok yüksek fiyatlarla geliyor. Gelin detaylarına bakalım.

Dreame’in 15 bin dolarlık telefonları

Telefonlar, 1 inçlik sensörler ve çıkarılabilir kameralı olmak üzere farklı farklı özelliklerle geliyorlar. 1 inç sensör ve uzaktan çalıştırılabilmesi için Wi-Fi bağlantısı içeren çıkarılabilir bir kamera modülü bulunan cihazlar, çekim kadrajınızda size daha fazla esneklik sağlıyor. Bu özelliklerdeki cihazlar diğerlerine göre daha karşılanabilir seviyedeler.

Daha lüks seriye baktığımızda ise mücevherler ve altın işlemeler karşımıza çıkıyor. Dreame Aurora ismi verilen bu telefonların fiyatı kullanılan değerli malzemelere ve el işçiliğiyle yapılan detayların sayısına bağlı olarak 10 ila 15 bin dolar civarları arasında değişiyor. Bu da 660 bin TL’ye varan bir fiyat demek.

Telefonların birinin arkasında bir saat bile yer aldığını görebiliyoruz. Şirket, bünyesinde geliştirdiği Chixiao 01 adlı bir yapay zeka çipi de tasaralayarak telefonlara eklemiş. 200 TOPS işlem gücü vaat eden çipin oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Telefonlar hakkında paylaşılan detaylar bu kadar.