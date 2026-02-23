492.000 TL Fiyatıyla Özel Üretim iPhone Air Tanıtıldı: 24 Ayar Altın Kaplama ve Dahası...

iPhone Air başlı başına pahalı bir model olsa da Caviar'ın ürettiği bu modelin fiyatı ve içeriği akılalmaz cinsten.

Lüks teknoloji denince akla gelen ilk markalardan biri olan Caviar, yine sınırları zorlamışa benziyor.

Dubai merkezli marka, bu kez özel tasarım iPhone Air modelini tanıttı ve bu seferki gerçekten cüzdanları zorlayacak cinsten.

Sanat ve teknoloji bir arada

Markanın yeni tasarımı, Art Nouveau’nun zarif süsleme dili ve ünlü sanatçı Alphonse Mucha’nın dekoratif sanat anlayışından ilham alıyor. Tüm detayları tamamen el işçiliğiyle hazırlanan telefonun arka panelinde:

Nötr tonlarda premium dana derisi

Sedef kakma detaylar

24 ayar altın süslemeler

İnce el işçiliği gravürler yer alıyor.

492.000 TL değerinde ve sadece 1 adet üretildi

Bu özel iPhone Air modeli tam 1 TB depolama alanına sahip ancak onu asıl özel yapan şey teknik özellikleri değil, nadirliği. Caviar, bu tasarımdan yalnızca bir adet ürettiğini açıkladı.

Her bir parça el ile monte edilerek kusursuzluk ve benzersizlik hedeflenmiş. Yani bu telefon, seri üretim bir teknoloji ürünü değil, koleksiyonluk bir sanat objesi.

Bu eşsiz iPhone Air’in fiyatı ise tam 11.213 dolar (yaklaşık 492.000 TL). Bu da onu dünyanın en pahalı özel üretim akıllı telefonlarından biri yapıyor.