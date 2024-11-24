Yeni DS 4 Pallas Türkiye'ye Geldi: İşte Fiyatı

Lükse odaklanan DS 4 Pallas Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni modelin fiyatları da belli oldu.

Fransa menşeli premium otomobil markası DS, kompakt hatchback ürün gamında yer alan DS 4'ün Pallas versiyonunu Türkiye'ye getirdi. Pallas ismi kulağa tanıdık gelebilir zira DS bu ifade özünde dilimizdeki "palas" ile aynı anlamı paylaşıyor. Bu sözcük en lüks oteller için kullanılıyor.

DS bu tanımı ilk olarak 1964 yılında kullanmış ve dönemin DS modellerine Pallas ifadesini eklemişti. Aradan geçen 60 yılın ardından Pallas'lar DS 4 ile birlikte geri dönüyor. Firmanın amacı ise yine aynı: segmentindeki en lüks, konforlu ve karizmatik araçları üretmek.

DS, uzmanlığını Pallas ile gösteriyor

DS mühendis ve tasarımcıları, Pallas serisi için yıllar içinde oluşturdukları bilgi birikimini sonuna kadar kullanmış görünüyor. Beş farklı renk seçeneğine sahip olan bu modele dışarıdan baktığımızda krom tasarım detayları, kaput üzerinde Pallas arması, 19 inçlik LIMA hafif alaşım jantları karşımıza çıkıyor.

Aracın içinde ise yüksek yoğunluklu köpük dolguya sahip Diamond Tungstene kumaş ve suni deri kombinasyonu döşemelere ve yeni dikişlere sahip koltukar, gösterge ve kapı panellerinde balık pulu efektli bazalt siyahı ve bronz dekorlar dikkat çekiyor.

DS 4 müşterileri ayrıca elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, akustik izolasyonlu ön yan camlar, elektrikli bagaj kapağı, DS SMART TOUCH dokunmatik kumanda ekranı gibi opsiyon seçeneklerine de sahip olacaklar. Aracın ülkemizdeki fiyatı ise 2 milyon 116 bin 900 TL'den başlayacak.