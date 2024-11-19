Jaguar Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo

Jaguar, yeniden markalaşma kapsamında logosunu değiştirdi. Yapılan açıklama, gelecekte piyasaya sürülecek Jaguar otomobillerin yepyeni bir çehreye sahip olacağını gözler önüne seriyor.

İngiliz otomobil devi Jaguar, yeniden markalaşma yoluna gittiğini açıkladı. Şirket, 2026 yılı itibarıyla piyasaya süreceği elektrikli otomobiller için böyle bir yol seçti.

Jaguar'ın açıklamalarına baktığımızda dört yeni hususun ortaya çıktığını görüyoruz. Bunların ilki, tahmin edebileceğiniz üzere logo. Ayrıca Jaguar otomobillerdeki ibare, artık yeni bir yazı fontuna sahip olacak. Yeni bir renk paletine de geçiş yapan firma, bir de yeni bir monogram oluşturdu.

Karşınızda Jaguar'ın yeni logosu

Jaguar'ın yeni logosu, aslında çok da şaşırtıcı değil. Marka ile özdeşleşen jaguar silüeti, yeni logoda da kendini gösterecek. Logo, jaguarı 16 çubuklu bir ızgarada barındıracak.

Yeni Jaguar ibaresi ise şöyle

Jaguar'ın gelecek yıllarda piyasaya süreceği otomobillerde de göreceğimiz yeni ibare, yeni bir font ile yazıldı ve küçük harfler kullanıldı.

Ve monogram

Jaguar'ın oluşturduğu yeni monogramda ise j ve r harflerinin birleştirildiğini görüyoruz.

"Bu kez muhteşem bir şey yapacağız." diyen Jaguar CEO'su Adrian Mardell, yeniden markalaşma ile her şeyi sıfırladıklarını belirtti. CEO'ya göre Jaguar'ın yeni otomobilleri, sürücüler ile duygusal bir bağ kurmayı başaracak. Bu arada; 2 Aralık 2024 tarihinde yeni bir etkinlik gerçekleştirileceğinin ve bu etkinlikte yeniden markalaşma süreciyle ilgili daha kapsamlı bilgiler verileceğinin açıklandığını da söyleyelim.