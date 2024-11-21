MHP, 25 yaş ve üzerinde vatandaşların ÖTV muafiyetli araba satın alabilmesi için bir kanun teklifi verdi. Kanun teklifi, sadece yerli otomobillerin ucuza alınmasını kapsıyor.

Türkiye'de sıfır otomobil fiyatları, en çok da ÖTV uygulaması nedeniyle oldukça yüksek. Hâl böyle olunca vatandaşın sıfır otomobile ulaşması tüm sınırları zorlaması gerekiyor. Yaşanan yeni bir gelişme, en azından bazı vatandaşların yakında ÖTV muafiyetli araba satın alabileceklerini gözler önüne seriyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, konuyla ilgili olarak bir kanun teklifi verdiğini açıkladı. Özdemir'in açıklamasına göre söz konusu teklif kanunlaşırsa 25 yaş ve üzerinde arabası olan vatandaşlar, ÖTV muafiyetli araç satın alabilecekler. Ancak alınabilecek otomobiller, sadece Türkiye'de üretilen modelleri kapsayacak. Yani Fiat Egea veya Togg T10X gibi otomobillerden bahsediyoruz.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, eski arabalarını geri dönüşüme vermeleri gerekecek

İsmail Özdemir'in hazırladığı kanun teklifi, ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyenler için bir şart koşuyor. Buna göre vatandaşın, 25 yaş ve üzerindeki aracını geri dönüşüme vermesi gerekecek. Ayrıca bu düzenlemeden en fazla bir kez faydalanılabilecek. Teklifte, bu düzenleme ile hem akaryakıt israfının önleneceği hem trafik güvenliğinin artacağı hem de ithalatın azalacağı belirtiliyor.

Yalnız burada kafa karıştırıcı bir durum var. Kanun teklifinde fırsatçılara karşı nasıl bir tedbir alınacağı açıkça belirtilmiyor. Evet, 25 yaşından büyük arabası olan vatandaş bu imkândan bir kez yararlanacak ama eşi dostu üzerine araba alırsa ne olacak? Öte yandan; ÖTV muafiyetiyle satın alınmış bir otomobil için satış süresi engeli uygulanacak mı? Tüm bunlar, şimdilik belirsizliğini koruyan şeyler. Fırsatçılığa geçit verilmez ise bu düzenleme, vatandaşımızın gerçekten işine yarayabilir. Neticede TÜİK'e göre Türkiye'deki otomobillerin yaş ortalaması, 14,5...