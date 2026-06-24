DS Automobiles Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

DS fiyat listesi - Haziran 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Haziran 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|N°4
|3.070.000 TL
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|DS 7
|4.089.850 TL
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DS Automobiles Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları
DS N°4 Kampanyası
DS N°4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik, Haziran 2026 dönemine özel 500 bin TL için 12 ay vadeli %1,59 faiz oranlı kredi avantajıyla satışa sunuluyor. Premium tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çeken model, sunulan finansman desteği sayesinde daha avantajlı ödeme koşullarıyla yeni sahiplerini bekliyor.
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DS 7 Kampanyası
DS 7 Étoile BlueHDi 130 Otomatik, Haziran 2026 dönemine özel avantajlı finansman seçenekleriyle satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında 1.250.000 TL için 12 ay vadeli %1,29 faiz oranlı kredi veya 900.000 TL için 6 ay vadeli %0,79 faiz oranlı kredi fırsatlarından yararlanarak DS 7 sahibi olmak mümkün oluyor.