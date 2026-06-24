DS Automobiles Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

DS Automobiles'in 2026 yılına ait güncel sıfır araç fiyatları, kampanyaları ve finansman seçenekleri premium otomobil kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. İşte DS modellerine özel indirimler, kredi fırsatları ve güncel fiyat listesi.

DS fiyat listesi - Haziran 2026

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Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı N°4 3.070.000 TL - DS 7 4.089.850 TL -

DS Automobiles Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

DS N°4 Kampanyası

DS N°4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik, Haziran 2026 dönemine özel 500 bin TL için 12 ay vadeli %1,59 faiz oranlı kredi avantajıyla satışa sunuluyor. Premium tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çeken model, sunulan finansman desteği sayesinde daha avantajlı ödeme koşullarıyla yeni sahiplerini bekliyor.

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DS 7 Kampanyası

DS 7 Étoile BlueHDi 130 Otomatik, Haziran 2026 dönemine özel avantajlı finansman seçenekleriyle satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında 1.250.000 TL için 12 ay vadeli %1,29 faiz oranlı kredi veya 900.000 TL için 6 ay vadeli %0,79 faiz oranlı kredi fırsatlarından yararlanarak DS 7 sahibi olmak mümkün oluyor.