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DS Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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DS Automobiles, Eylül 2026 döneminde premium tasarım, gelişmiş teknoloji ve elektrikli motor seçeneklerini bir araya getiren modelleriyle dikkat çekiyor. İşte DS Eylül 2026 güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

DS Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

DS Automobiles, Eylül 2026 döneminde N°4, DS 7 ve tamamen elektrikli N°8 modelleriyle premium otomobil satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. Güncel fiyatlar ve indirim kampanyaları da yeni otomobil satın almayı düşünenlerin merak konusu.

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Otomobillerin liste fiyatlarının yanı sıra kredi tutarı, vade, faiz oranı ve leasing koşulları da satın alma kararında önemli rol oynuyor. Peki DS Automobiles Eylül 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi modellerde kampanya var? İşte DS Automobiles Eylül 2026 güncel fiyat listesi, indirimler ve finansman fırsatları...

İçerikten Görseller

DS Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
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DS Tüm Modeller Fiyat Listesi - Eylül 2026

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| Model İsmi | Güncel Fiyatı (Eylül 2026) | Kampanyalı Fiyatı |

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
N°4 3.326.450 TL -
DS 7 4.443.950 TL -
N°8 4.990.000 TL -

DS N°4 Kampanyası: 500 Bin TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz

DS N°4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik modelinde, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında 500.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatı sunuluyor. Aylık taksit tutarı 44.535,28 TL. Kampanya 0 km 2026 model yılı N°4 için geçerli.

Kampanyadan yararlanmak için Marka Kasko ile Kredi Koruma Sigortası/Kredili Hayat Sigortası satın alınması gerekiyor. Ayrıca 7.875 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti bulunuyor. Kampanyadan yararlanılmadığında aynı tarihlerde Koç Stellantis Finansman kapsamında %3,89 faiz uygulanıyor. Kampanyalar stoklarla sınırlı.

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