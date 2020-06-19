DSÖ Başkanı, Koronavirüs Konusunda Ülkeleri Uyardı

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, devam eden koronavirüs salgınına dair açıklamalarda bulundu. Virüsün hâlâ hızla yayılmaya devam ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, 18 Haziran'ın DSÖ'ye en çok vaka bildirilen tarih olduğunu bildirdi.

2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde normalleşme sürecinin başlamasının ardından uzun süreden sonra tekrar artışa geçen vaka sayıları, tedbirlerin yetersiz kaldığını bizlere gösteriyor.

Öte yandan Türkiye’nin yanı sıra küresel koronavirüs tablosunda da vaka sayıları giderek artmaya devam ediyor. Çin ve Avrupa’da kontrol altına alınan koronavirüs vakaları, Amerika kıtasında hâlâ ürküten seviyelerde seyrediyor. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın güncel koronavirüs tablosunu değerlendirdi.

‘Virüs hâlâ hızla yayılıyor’

Koronavirüs salgınının 'yeni ve tehlikeli' bir aşamaya girdiği uyasında bulunan Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, 18 Haziran tarihinin Dünya Sağlık Örgütü’ne en fazla koronavirüs vakası bildirilen gün olduğunu söyledi. Bu tarihte Dünya Sağlık Örgütü’ne 150 bin yeni vaka bildirildiğini belirten Ghebreyesus, bu vakaların yarısının Amerika kıtasında görüldüğünü belirtti.

“Virüs ve salgın hâlâ hızla yayılıyor” diyen DSÖ Başkanı, Orta Doğu ve Güney Asya ülkelerindeki vaka artışlarına da dikkat çekerek ülkeleri, sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırırken aceleci davranmamaları konusunda uyardı.

Türkiye’nin koronavirüs tablosunda son durum ne?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 19 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yapılan 41.316 koronavirüs testinin 1.214 tanesi pozitif çıktı. Bununla birlikte bugün virüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybederken iyileşen sayısında düne göre 112 kişilik bir artış yaşandı ve toplamda 1.494 kişi daha sağlığına kavuştu.

Genel tabloya baktığımızda toplam test sayısı 2.863.632’ye, toplam vaka sayısı 185.245’e, toplam vefat sayısı 4.905’e ve toplam iyileşen hasta sayısı 157.516’ya yükseldi.