DSÖ: Türkiye Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama Bekliyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı son basın toplantısında dile getirdiği “Her vaka hasta değildir” açıklaması, hem Türkiye’de hem de yurt dışında ciddi bir gündem yarattı. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye’den açıklama beklediğini duyurdu.

Koronavirüs salgınına ilişkin günlük veriler Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılmaya devam ediliyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 30 Eylül’de yaptığı “Her vaka, hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor." şeklindeki açıklaması gündemden düşmüyor.

İlk vakanın görüldüğü Mart ayından bu yayınlanan günlük koronavirüs tablosunda 28 Temmuz’a dek yer alan “günlük vaka sayısı”, 29 Temmuz’dan itibaren “günlük hasta sayısı” olarak değiştirilmesi, Bakanlığın o tarihten bu yana tüm pozitif vakaları değil, sadece hastalık belirtisi olan kişilerin sayısını açıkladığını işaret ediyor. Bir başka deyişle bakanlık, semptom göstermeyenleri 29 Temmuz’dan bu yana günlük tabloda açıklamıyor.

DSÖ Avrupa Sözcülüğü, Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçti:

Sağlık Bakanlığı, kamuoyuna açıklanan günlük verileri Dünya Sağlık Örgütü ile de paylaşıyor. DSÖ ise bu verileri dünya kamuoyunun sıklıkla takip ettiği resmi sayfasına yüklüyor. Aynı zamanda vakaların takibini yapan DSÖ, Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından Sağlık Bakanlığı'na ulaştı.

Görüşme hakkında “Durumla ilgili ek açıklama için şu anda Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyiz ve daha fazla bilgi elde edildikçe sizi bilgilendireceğiz’’ açıklaması yapan DSÖ Avrupa Sözcülüğü, aynı zamanda Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın semptom göstermeyenlere bile ulaşan test çalışmalarına övgüde bulundu.