Dubai polisi, turistik devriye filosuna Alman modifiye firması Mansory tarafından özelleştirilen 800 beygir gücündeki Ferrari 812 Superfast modelini dâhil etti.

Lüks devriye araçlarıyla dünyada ün yapan Dubai polisi, garajına bir süper otomobil daha ekledi. Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen Arabian Travel Market 2026 fuarında sergilenen yeni devriye aracı, Alman modifiye devi Mansory imzalı bir Ferrari 812 Superfast oldu.

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Bu teslimat, Dubai Polisi ile Mansory firması arasında son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen beşinci ortak proje olma özelliğini taşıyor. Araç, suçluları kovalamaktan ziyade şehrin simge noktalarında gövde gösterisi yapmak üzere tasarlandı.

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Karşınızda polis için özelleştirilen Ferrari 812 Superfast

Yetkililerin açıklamalarına göre bu özel Ferrari; Burj Khalifa, Sheikh Mohammed bin Rashid Bulvarı ve JBR (Jumeirah Beach Residence) gibi turistlerin ve sosyal medya tutkunlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde devriye gezecek. Dubai polisi yetkilileri, aracın ana görevinin ceza kesmek veya kovalamaca yürütmek değil, turizm odaklı devriye filosunun görünürlüğünü iyileştirmek olduğunu doğruladı.

Fabrika çıkışlı standart bir Ferrari 812 Superfast, kaputunun altında 6,5 litrelik atmosferik bir V12 motor barındırıyor. Bu ünite standart hâliyle 789 beygir güç ve 718 Nm tork üreterek aracın 0’dan 100 km/sa hıza 2,9 saniyede ulaşmasını ve maksimum 339 km/sa’e ulaşmasını sağlıyor.

Mansory'nin dokunuşlarıyla birlikte aracın performans sınırları bir adım daha ileriye taşınmış durumda. Modifiye edilen 6,5 litrelik V12 motor, tam 800 beygir güç üretiyor. Yapılan geliştirmeler sayesinde aracın 0-100 km/s hızlanma süresi 2,8 saniyeye düşerken, maksimum hızı ise 344 km/sa seviyesine çıkartılmış. Bu performans değerleriyle araç, Dubai Polisi'nin bugüne kadar bünyesine kattığı en hızlı devriye araçlarından biri hâline geliyor.

Mansory tarafından hazırlanan dış gövde tasarımı, saklanmayı ya da gizli takipleri tamamen imkânsız kılacak nitelikte. Polis aracı; beyaz zemin üzerine yeşil, siyah ve sarı renk detaylarıyla kaplanmış. Seçilen bu renk kombinasyonunun taktiksel bir amaçtan ziyade Dubai'nin mimari silüeti önünde maksimum görsel dikkat çekicilik sağlamak amacıyla tercih edildiği belirtiliyor. Araca eklenen Mansory gövde kiti, yeni bir ön tampon, daha derin bir ön splitter, yeniden tasarlanmış yan marşpiyeller ve yarış araçlarını aratmayan büyüklükte bir arka kanat içeriyor. Keskin ve agresif hatlara sahip bu tasarım, Ferrari 812'nin orijinal pürüzsüz hatlarının yerini daha kaslı ve dikkat çekici bir görünüme bırakmasını sağlamış.