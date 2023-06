2021 yılında bir grup Reddit kullanıcısının GameStop hisselerini uçurmasını konu edinen film Dumb Money'den ilk fragman paylaşıldı.

Finans dünyası, 2021 yılında köklü video oyun satıcısı GameStop’la ilgili yaşanan bir olayla sarsılmıştı. Piyasaları altüst eden olayda, Wall Street Bets isimli subreddit’te örgütlenen bir grup Reddit kullanıcısı GameStop hisselerini manipüle ederek astronomik bir şekilde yükselmesini sağlamıştı. Bu durum, dev yatırım fonlarının büyük zararlar etmesine de neden oldu.

Tüm bu yaşananların “Dumb Money” ismi verilen bir filmi de çekiliyordu. Şimdi ise ilerleyen aylarda çıkacak filmden ilk fragman geldi.

20 Ekim'de çıkacak Dumb Money'in ilk fragmanı

20 Ekim 2023’te vizyona girecek olan Dumb Money, I, Tonya ve Cruella gibi yapımların arkasındaki Emmy adaylığı da bulunan Craig Gillespie tarafından yönetiliyor. Filmin senaristliğini ise Rebecca Angelo ve Lauren Schuker üstleniyor. İkilinin, GameStop olaylarını konu edinen ve Ben Mezrich tarafından kaleme alınan “The Antisocial Network” isimli romanı ilham alarak filmi yazdığını belirtelim.

Öte yandan filmin kadrosu ise birbirinden ünlü oyunculardan oluşuyor. There Will Be Blood ve The Batman gibi yapımlardan tanıdığımız Paul Dano, olaylarda en büyük rol sahibi olarak gösterilen yatırımcı ve YouTuber Keith Gill’i canlandıracak. Dano’nun yanı sıra Seth Rogen, Sebastian Stan, Pete Davidson, Vincent D’Onofrio, Anthony Ramos, Shailene Woodley, Dane DeHaan ve daha birçok ünlü isim de filmde karşımıza çıkacak.