Microsoft, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Dijital Nezaket Araştırması'nın 2020 sonuçları belli oldu. Türkiye, geçen seneye göre en çok gelişim gösteren 5. ülke oldu.

Microsoft’un 2016 yılından beri her sene düzenli olarak gerçekleştirdiği Dijital Nezaket Araştırması’nın 2020 sonuçları açıklandı. Yapılan araştırmalara göre insanların dijital platformda gösterdikleri nezaketin geçen senelere göre artış gösterdiği ancak yine de her 10 kişiden 4’ünün siber zorbalığa maruz kaldığı ortaya çıktı.

30’u aşkın ülkeden 58 binden fazla kişiyle yapılan araştırma, pandemi nedeniyle herkesin daha çok dijital platforma yöneldiği bu dönemde daha fazla ilgi gördü. Geçtiğimiz seneye göre nezaket konusunda ilerleme kaydeden Türkiye, araştırma kapsamında en çok gelişim gösteren 5. ülke oldu.

Troll, Türkiye'deki en rahatsız edici olay

Microsoft, Dijital Nezaket Araştırması kapsamında binlerce kişiye dijital platformlarda ne kadar zaman geçirdikleri, nezaket kurallarına ne kadar uydukları ve hem iş hem de günlük hayatla alakalı siber zorbalığa maruz kalıp kalmadıkları soruldu.

Araştırma sonucunda nezaket konusunda en başarılı ülkeler sırasıyla Hollanda, Birleşik Krallık, ABD, Singapur ve Tayvan oldu.

Nezaket kurallarına en çok uyanlar 13- 17 yaş aralığındaki gençler olurken, her 10 kişiden 4’ü siber zorbalığa maruz kaldığını ve çoğunluğun genellikle karşıdaki kişiyi engelleme yöntemiyle zorbalıktan kurtulduğu ortaya çıktı.

Dijital nezaket konusunda en çok gelişim gösteren 5. ülke olan Türkiye’deki kullanıcıların %68’i, 2020 yılı içerisinde dijital platformda rahatsız edici olaylarla karşılaştıklarını, bu olayların başında trollemenin geldiğini belirtti. Ülkemizde trollemekten sonra en çok rahatsız eden diğer paylaşımlar, cinsel içerikler oldu.

Microsoft’un araştırması, işle alakalı rahatsız edici gerçekleri ortaya çıkardı

Dijital Nezaket Araştırması kapsamında yapılan görüşmelerde her 8 kişiden 1’i, iş yerinde çalışma arkadaşları, yöneticileri ve müşterileri tarafından siber zorbalığa maruz kaldığını dile getirdi. İşin en kötü tarafı, siber zorbalığa maruz kalan insanların %60’ı bu durumu yetkililere bildirmekten çekiniyor ve %38’i de bu zorbalığın hem dijital platformda hem de iş ortamında gerçekleştiğini belirtiyor.