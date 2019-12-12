Dünya, Dinozorlar Yok Olmadan Önce Büyük Bir Stres Altındaydı

Bilim insanlarının Antarktika'da yaptıkları son araştırma, gezegenimizle ilgili önemli bir detayı ortaya koydu. Bilim insanları, yaptıkları son araştırmayla dinozorların sonu gelmeden önce Dünya'nın, büyük bir stres altında olduğu keşfettiler.

Bilim insanları, gezegenimizin geçmişini keşfetmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Dinozorların nasıl yok olduğu ve üzerinde yaşadığımız toprakların bu hale nasıl geldiği gibi sorular, bugüne dek tartışıldı ve bugünden sonra da tartışılmaya devam edecek. Ancak bilim insanları, yaptıkları son araştırmalarla çok önemli bir detaya ulaştılar.

ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan Northwestern Üniversitesi'nden bilim insanları, Antarktika'da bazı araştırmalar yaptılar. Yapılan araştırmalar, bölgede fosilleşmiş olan deniz kabuklarını içeriyordu. Bilim insanlarının deniz kabukları üzerinde yapmış olduğu incelemeler, Dünya'ya büyük bir asteroit çarpmadan ve dinozorların sonunu getirmenin önce, gezegenimizin "dengesiz" bir yapısının olduğunu ortaya koyuyor.

Dinozorların yok oluşundan önce yaşanan küresel ısınmanın nedeni Hindistan olabilir

Bilim insanlarının son araştırması, bir ilk olma özelliğine sahip. Öyle ki ilk kez salyangoz ve istiridye kabuklarının kalsiyum izotopları, bu araştırma kapsamında ölçüldü. Yapılan ölçümlerde bilim insanları, kabuğun kimyasının okyanuslardaki karbon miktarı değişimi nedeniyle daha farklı olduğunu keşfettiler.

Yapılan araştırma, deniz kabuklularının kimyasal anlamda farklı olmasının nedeninin, Hindistan olduğunu düşünüyorlar. Bilim insanlarına göre Hindistan'da bulunan "Deccan Tuzakları" o dönem çok ciddi volkanik patlamalara sahne oldu. Bu patlamalar, dinozorların sonunu getiren asteroid çarpmasına kadar da devam etti. Volkanik patlamalar nedeniyle atmosfere yoğun miktarda karbondioksit yayıldı ve bu da doğrudan okyanus sularını asitlendirdi.

Küresel ısınma, sürekli devam eden volkanik faaliyetlerle aynı etkiyi yaratabilir

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan araştırmanın bir numaralı ismi Andrew D. Jacobson, dinozorlar yok olmadan öncesinde gezegenimizin ağır bir stres altında olduğunu söyledi. Dinozorların sonunu getirdiğine inanılan asteroid çarpması ile okyanuslarda yaşanan karbon değişiminin aynı zamana denk geldiğini söyleyen Jacobson, elde edilen verilere rağmen canlı nesillerini tüketen olaylarla ilgili kesin konuşamadıklarını ifade etti.

Bilim insanları, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı araştırmalarla Deccan Tuzakları'nın kiltlesel yok oluşlarla bağlantısı olup olmadığına yanıt aradılar. Ancak bugüne dek yapılan araştırmalar, bu araştırma kadar detaylı veriler vermemişti. Yapılan son araştırmadaki kalsiyum izotop ölçümleri, bilim insanlarının ulaşmak istediği esas hedef için yardımcı oldu. Üstelik bu araştırma, geleceğimiz için de çok büyük bir öneme sahip.

Araştırmacılar, Antarktika'da yapılan araştırmanın gezegenimizin geleceği için de belirleyici olabileceğini düşünüyorlar. Çünkü geçmiş dönemlerde yaşanan aşırı ısınma ve yüksek karbondioksit salınımının benzeri, günümüzde küresel ısınma olarak isimlendiriliyor. Bilim insanları, bu araştırmadan elde ettikleri verileri, gelecekte bizleri nelerin beklediği konusunda daha iyi tahminler yapabilmek için kullanmak istiyorlar.