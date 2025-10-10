Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde Duygusal Durumunuzu Akıllı Saatinizden Takip Edin

Huawei'nin HUAWEI WATCH GT 6 serisi, kullanıcıların fiziksel ve duygusal sağlıklarını birlikte izlemelerine olanak tanıyor.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında Huawei, kullanıcıların fiziksel ve duygusal sağlıklarını birlikte izlemelerine imkân tanıyan HUAWEI WATCH GT 6 serisinin bu alandaki özelliklerine dikkat çekiyor. Seri, fiziksel performans takibinin yanında duygusal sağlık verilerini de analiz edebilen teknolojiler içeriyor.

TruSense sistemi sayesinde cihaz, gelişmiş sensörleriyle kullanıcının stres seviyesini, Kalp Hızı Değişkenliği (HRV) verilerini ve duygusal durumunu gün boyunca izleyebiliyor. Saat, anlık stres ölçümünün ötesine geçerek Huawei Sağlık uygulamasındaki Sağlık Öngörüleri özelliği üzerinden uyku kalitesi, egzersiz düzeni ve kalp sağlığı verilerini bir araya getiriyor. Bu sayede kullanıcılar, günlük alışkanlıklarının ruhsal durumları üzerindeki etkisini somut verilerle görebiliyor.

Stresle başa çıkmayı kolaylaştıran özellikler

HUAWEI WATCH GT 6 serisi, stres seviyesi yükseldiğinde kullanıcıyı bilgilendirerek nefes egzersizleri gibi rahatlama yöntemlerine yönlendirebiliyor. Nefes alma egzersizi özelliği, animasyonlarla desteklenerek kısa molalarda gevşemeye yardımcı oluyor. Yine seride bulunan Düşme Algılama özelliği ise olası acil durumlarda otomatik olarak SOS uyarısı göndererek güvenlik desteği sağlıyor.

Pil ömrü ve seçenekler

Seri, modeline göre 14 ila 21 güne kadar pil ömrü sunuyor. Farklı kayış seçenekleri ve renk alternatifleriyle gelen cihaz, hem iOS hem de Android işletim sistemleriyle uyumlu olarak çalışıyor. Tüm sağlık ve aktivite verilerine Huawei Sağlık uygulaması üzerinden erişilebiliyor.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu CMO’su Chen Siyu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “HUAWEI WATCH GT 6 serisi ile amacımız, teknolojiyi insan hayatına anlam katan bir araç hâline getirmek. Günümüzde sağlık, sadece fiziksel verilerden ibaret değil. Zihinsel ve duygusal denge de en az o kadar önemli. Bu yeni seri, kullanıcılarımıza sunduğu referans verilerle, kendi sağlıklarını takip etme olanağı sunuyor.” dedi.