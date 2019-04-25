Dünya Sağlık Örgütü: Çocukları Ekran Karşısından Alın

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre 5 yaşından küçük çocukların günde 1 saatten fazla ekran karşısında kalmaması gerekiyor.

Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumdalar. Öyle ki; artık aileler dahi çocuklarını ‘oyalamak’ için tabletlere ya da akıllı telefonlara başvuruyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise aileler ile tam tersi bir düşünceyi savunarak çocukların ekran karşısında kalmaması gerektiğini belirtiyor.

Çarşamba günü (dün) yeni bir rapor yayınlayan Dünya Sağlık Örgütü, çocukların sedanter ya da halk ağzıyla ‘tembel’ bir yaşam tarzına, yetersiz uyku düzenine ve düşük aktiviteye sahip olmamaları için ekranlardan uzak durmaları gerektiğini belirtti. Aksi takdirde ise fiziksel aktivitelere katılmayan ve uyku problemleri yaşayan bireyler karşımıza çıkıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bebekler, 1 yaşını doldurana kadar ekranlardan tamamen uzak tutulmalı. 1 yaşından 5 yaşına kadar ise ekran karşısında geçirilen süre 1 saati aşmamalı. Uzmanlar ayrıca 1 yaşını dolduran çocukların 5 yaşına kadar günde yaklaşık 3 saat fiziksel aktivite gerçekleştirmeleri gerektiğini belirtiyorlar.

Paylaşılan rapor aslında hepimizin bildiği bir gerçeği açıklıyor. Yine de bilinçsiz ebeveynlerin çocuklar ağlamasın, daha kolay uyusun ya da yemek yesin diye çocukları tablet, akıllı telefon ekranları karşısında tuttuğunu düşünürsek böyle raporların paylaşılması, ebeveynlerin bilinçlenmesi adına önemli olabilir.