Google'ın Android platformuna özel olarak geliştirdiği spor ve sağlık uygulaması Google Fit, iOS işletim sistemine sahip cihazlar için de kullanıma sunuldu.

Kendi fitness programınızı oluşturmanıza, hedeflerinizi belirlemenize ve takviminizi ayarlamanıza olanak sunan; aynı zamanda gelişiminizi takip etmenize de imkân veren sade bir arayüze sahip Google uygulaması, bugünden itibaren iOS’ta indirilebilir durumda.

Google Fit, kullanıcıları motive etmek için iki akıllı aktivite sağlıyor:

Hareket dakikası: Bu özellik sayesinde bütün fiziksel aktivitelerinizde Hareket Dakikası kazanıyorsunuz. Böylece kullanıcılar, Hareket Dakikası kazanmak için asansör kullanmak yerinde merdivenle çıkmayı, arkadaşlarıyla oturup kahve içerek sohbet etmek yerine yürüyerek konuşmayı tercih ediyorlar.

Kardiyo puanı: Uygulama, köpeğinizi yürütürken tempoyu biraz artırmak gibi orta düzeyde bir dakikalık aktiviteden bir Kardiyo Puanı, koşmak gibi daha yoğun aktivitelerde ise iki Kardiyo Puanı kazanmanızı sağlıyor. AHA ve WHO'nun önerdiği fiziksel aktivite seviyesine erişmek içinse haftada 5 gün 30 dakikalık tempolu yürüyüş yeterli. Uygulama, bu aktivite seviyesine erişmek için kullanıcıları motive ediyor.

Uygulama, Apple Fit'teki uygulamalarınızı ve cihazlarınızı Google Fit ile bağlamanıza imkân sağlıyor. Sleep Cycle, Nike Run Club ve Headspace gibi Apple Health'e bağladığınız uygulamalar, sağlığınıza geniş bir çerçeveden bakabilmenizi sağlayabilir. Ayrıca diğer uygulamalarda kazandığınız Kardiyo Puanları ve Hareket Etme Dakikaları da Google Fit ile senkronize ediliyor.

Apple Watch veya Wear OS sahibi olsanız da Google Fit egzersizlerinizin kaydını tutabiliyor. Üstelik bütün bu kayıtları takviminizde topluca görebiliyorsunuz. Uygulamanın Apple kullanıcılarının ilgisini çekip çekemeyeceğini ise zaman gösterecek. Google Fit uygulamasını aşağıdaki bağlantıları kullanarak cihazınıza indirebilirsiniz.