DSÖ'den Koronavirüs ve Toplum Bağışıklığıyla İlgili Açıklama

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının tedavisiyle ilgili çalışmalar son hızıyla sürerken Dünya Sağlık Örgütü çok önemli açıklamalarda bulundu. Kandaki antikorların insanları COVID-19’dan koruduğu konusunda çok da emin olmadıklarını ileten yetkililer toplum bağışıklığı konusuna da değindi.

Koronavirüs salgını Çin’de ortaya çıkmasının ardından zamanla pek çok ülkeye yayılarak dünyanın gündemine oturdu. Vaka ve ölü sayılarının her geçen gün artmaya devam ettiği bu günlerde en çok merak edilen şey, hastalığın tedavisinin nasıl olacağı. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmaların yanında Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamaları da herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Örgütten yeni bir bilgilendirme daha geldi ve kanda bulunan antikorların insanları virüsten koruduğu konusunda henüz emin olunmadığı açıklandı. Ayrıca toplumlar tarafından virüse karşı sürü bağışıklığı kazanıldığı yönündeki işaretlerin de az olduğuna dikkat çekildi. Örgüt adına açıklamalarda bulunan Mike Ryan, koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşan hastaların kanlarında üretilen antikorların virüse karşı koruyuculuğu olup olmadığına ilişkin net bir sonuca henüz varılamadığını aktardı. Ryan’a son zamanlarda oldukça konuşulan toplum bağışıklığı tartışmaları hakkında da bazı sorular yöneltildi.

'Henüz net değil'

Hastalıktan bir süre sonra virüse karşı bağışıklık kazanılıp kazanılmayacağı yönündeki soruları Mike Ryan, antikorlar etkili olsa bile çok sayıda insanın kanında antikor geliştirdiğine ve bunun daha geniş kitlelere toplum bağışıklığı şeklinde yansıyıp yansımayacağına dair bir işarete rastlanmadığından kesin fikirler yürütülmeyeceğini vurgulayarak yanıtladı.

Ryan, ayrıca konuşmasında “Şu anda bize gelen pek çok ön bilgi, nüfusun oldukça düşük bir yüzdesinin antikor ürettiğini düşündürüyor. Toplumun büyük kesimindeki beklenti toplum bağışıklığının kazanılması yönünde olabilir ancak genel kanıtlar bunun aksini gösteriyor yani bu, devletlerin salgın sorununu çözmeyebilir” ifadelerine yer verdi. Bu açıklamaların ardından gözler virüsün tedavisiyle ilgili çalışmalarına gece gündüz devam eden uzmanlara çevrildi.

Haberimizin sonuna gelmişken hatırlatmakta fayda var; güncellenen verilere göre koronavirüs yüzünden şu an dünya genelinde 2 milyon 214 bin 861 onaylanmış vaka bulunurken 150 bin 948 can kaybı meydana gelmiş durumda. Toplam iyileşen hasta sayısıysa 564 bin 525 kişi olarak açıklandı. Akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan son bilgilere göre Türkiye’de 78 bin 546 vaka, bin 769 can kaybı ve 8 bin 631 iyileşen hasta mevcut.