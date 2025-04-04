2024 YR4 adlı asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimali ortadan kalktı ancak Ay’a çarpma olasılığı %3,8’e yükseldi.

Geçtiğimiz aylarda "Dünya'ya çarpabilir" denilerek gündeme gelen 2024 YR4 isimli asteroit için tehlike şimdilik atlatıldı. Neyse ki bu gök cismi gezegenimize yönelmiyor. Ama bu kez de gözler Ay’a çevrildi çünkü son veriler, asteroidin rotasında uydumuzun olabileceğini gösteriyor.

James Webb Uzay Teleskobu'nun yaptığı son gözlemler, asteroidin Ay’a çarpma ihtimalini %3,8’e çıkardı. Hatırlarsanız bu gök cismi, bir ara Dünya’ya çarpma ihtimaliyle gündeme gelmişti ve oran %3,1’di. Neyse ki artık Dünya için bir tehlike kalmadı. Ay için işler biraz farklı ilerliyor gibi görünüyor. Avrupa Uzay Ajansı da bu yeni ihtimallerin kendi hesaplamalarıyla uyumlu olduğunu söylüyor.

Asteroitin yapısı büyük gök cisimlerinden farklı çıktı

Asteroidin boyutuna dair tahminler de netleşti. Daha önce 40 ila 90 metre arasında olduğu öngörülen gök cisminin, yapılan son ölçümlerle birlikte 53 ila 67 metre arasında bir çapa sahip olduğu açıklandı. Bu da, yaklaşık 15 katlı bir bina yüksekliğine denk geliyor. Uzmanlar, bu boyutun, gezegen savunma sistemlerinin devreye alınması için belirlenen 50 metrelik sınırın üzerinde olduğunu belirtti. Eğer asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimali devam etseydi, şu anda olası bir saptırma görevi için hazırlıkların başlatıldığını ifade etti.

Webb teleskobundan elde edilen veriler, asteroidin yüzey özelliklerinin büyük gök cisimlerinden farklı olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, asteroidin hızlı dönmesi ve yüzeyinde ince toz tabakasının bulunmaması nedeniyle, daha çok küçük boyutlu asteroidlerde rastlanan özellikler sergilediğini açıkladı. NASA, Webb teleskobunun bu asteroidi önümüzdeki ay yeniden inceleyeceğini duyurdu.