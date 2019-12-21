Dünyadaki Tüm Su Yok Olsaydı Haritalarda Ne Görürdük?

Japonya Uzay Araştırma Ajansı’ndan (JAXA) gezegen bilimci Dr. James O’Donoghue, dünyadaki tüm su yok olsaydı nasıl bir görüntü ortaya çıkardı sorusuna yanıt olarak 4K çözünürlükte bir animasyon çalışması yaptı.

Gezegenimiz, yüzeyinin %71’ini kaplayan denizler ve okyanuslar sayesinde soluk, mavi bir nokta gibi görünüyor. Devasa toprak parçalarını birbirinden ayıran bu mavi genişlikler, yüzyıllar boyunca her zaman bir gizem kaynağı olmayı başarmıştır. 2019 yılında dahi dünya üzerindeki okyanusların altında neler olduğunu bilmediğimiz çok fazla nokta bulunuyor.

Dünyanın sular olmadan nasıl görüneceğini hayal etmek oldukça güzel bir düşünce deneyi olsa gerek zira Japonya Uzay Araştırma Ajansı’ndan (JAXA) gezegen bilimci Dr. James O’Donoghue, bu konu üzerine yaptığı çalışmasını 4K çözünürlüğünde bir animasyon ile yayınladı. Gelin, O’Donoghue’nun bu muhteşem çalışmasına hep birlikte göz atalım.

Dünyadaki tüm sular yok olsaydı nasıl bir görüntü oluşurdu?

Dr. O’Donoghue, bu konudaki çalışmasını ilk olarak NASA 2008 animasyonu ile paylaşmıştı. Bu animasyonun görüntü kalitesi, zamanı için muhteşemdi fakat günümüz dünyası için oldukça yetersiz olduğunu söylemek mümkün. Gezegen bilimci, daha sonrasında en yeni verileri birleştirerek 35 kat daha fazla piksel içeren yeni bir animasyon yaratmayı başardı.

Araştırmacı, bu çalışmasına su seviyesi değişikliklerini gösteren daha net rakamlar gibi pek çok yeniliği de eklemeyi ihmal etmedi. Bu sayede ayrılmış adaların kıtalarına ne kadar iyi bağlandıklarını görebiliyoruz. Çalışmada ayrıca son buzul çağı boyunca birbirine bağlanan İngiltere ile Avrupa’yı, Rusya ile Alaska’yı veya Asya ile Avustralya arasında nasıl bir bağ olduğunu görebiliyoruz.

Dr. James O’Donoghue, insanların birbirine büyük ölçüde bağlı olan bu kara parçaları sayesinde tekne kullanmadan göç edebildiklerini belirtiyor. Bu nedenle bu harita, tarihe bambaşka açılardan bakabilmemize de olanak sağlıyor.

O’Donoghue’nun kişisel YouTube hesabında bu ve buna benzer pek çok animasyon videosu bulunuyor. Son olarak tüm bu videolara ve O’Donoghue’nun YouTube kanalına ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.