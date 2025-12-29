Tuz Tanesinden Bile Küçük Dünyanın En Küçük Otonom Robotları Geliştirildi

Bilim insanları, türünün en küçüğü olmayı başaran tuz tanesinde bile küçük boyutlara sahip otonom robotlar geliştirdi.

Önceden sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz tamamen otonom robotik sistemler artık yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başlamış durumda. Şimdi ise araştırmacılar, daha önce hiç görmediğiniz türde bir robot geliştirdi. Bu robot, türünün en küçüğü olarak kayıtlara geçiyor.

Pensilvanya Üniversitesi ve Michigan Üniversitesinden araştırmacıların iş birliğiyle geliştirilen bu nanorobotlar, bir tuz tanesinden bile daha küçük boyuta sahip. Dünyanın en küçüğü olarak nitelendirilen robotlar, tamamen programlanabilir ve otonom olmalarıyla dikkat çekiyor.

Tıp, mikro ölçekli üretim ve diğer alanlarda kullanılacak

Pensilvanya Üniversitesinin mühendislik fakültesinden araştırmacılar, bu minik robotların fiziksel yapısı ve özelliklerinden sorumluyken Michigan Üniversitesi ekibi robotlara 'beyinlerini' kazandırdı. işbirliğinde yer alan Michigan laboratuvarı aynı zamanda dünyanın en küçük bilgisayarını yaratma rekorunu da elinde tutuyor.

Araştırmacılar, bu robotların üretim maliyetlerinin her biri için sadece bir cent civarında olacağını da belirtmiş. Robotların tıp, mikro ölçekli üretim ve diğer alanlarda kullanılabilmeleri bekleniyor.

İlk olarak ekip, her biri yaklaşık 200 x 300 x 50 mikrometre boyutlarında olan minik robotların fiziksel yönlerini tasarlamış. Birçok mikroorganizmanın ölçeklerine benzer olması nedeniyle de en çok aşina olduğumuz robotlardan çok daha farklı fiziksel zorluklarla karşı karşıya kalmışlar. Boyutlarını korumak için hareket için hareketli parçalara ihtiyaç duyulmayacak şekilde tamamen yeni bir itme sistemi tasarladılar. Sürtünme ve viskozite zorlukları için de onları “yüzücü” olarak geliştirdiler. Bu robotlar "çevredeki çözeltideki iyonları iten" ve böylece "yüzmelerini" sağlayan bir elektrik alanı üretiyorlar. İyon alanının ayarlanması, robotların karmaşık ve/veya koordineli hareket düzenlerinde hareket etmelerine yardımcı oluyor.

Küçük boyutun bir diğer zorlayıcı kısmı da güç kaynağıydı. Araştırmacılar, buna çözüm olarak güneş enerjisi kullanmış. Güneş panelleri robot gövdesinin kütlesinin büyük bir kısmını oluşturuyor. Yalnızca 75 nanovatt güç ürettiğini belirtelim. Burada da verimlilik devreye giriyor. Michigan araştırmacıları, son derece verimli bir işlemci, bellek ve sensörler sayesinde robota zekâ kazandırmayı başarmış. Çalışma şimdilik çok erken aşamalarında. Araştırmalar devam edecek. Biir gün gerçekten geniş çapta kullanılan tuz tanesinden bile küçük robotlar görebiliriz.