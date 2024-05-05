Güneş ile Dünya'nın çekirdeği, hemen hemen aynı derece sıcaklıklara sahip. O hâlde Dünya nasıl oluyor da tutuşmuyor?

Her ne kadar Dünya’nın çekirdeğine erişmemiş olsak da bu hakkında bir şeyler bilmediğimiz anlamına gelmez.

Bildiklerimizden bir tanesi de bu çekirdeğin sıcaklığının yaklaşık 5500 derece olduğu. Peki “Güneş, 1 santim oynasa bile Dünya yanar.” deniyorken nasıl oluyor da Dünya’nın çekirdeği gezegenimizi yakmıyor?

Dünya’nın çekirdeğinin sıcaklığı ile Güneş’in sıcaklığı çok yakın.

Güneş’in yüzey sıcaklığı 5500 derece civarıyken çekirdeğinin sıcaklığı hemen hemen 15.6 milyon derece. Benzer şekilde, Dünya’mızın çekirdeğinin sıcaklığı ise 5430 derece. Bu yüzden, Dünya’nın çekirdeğinin yaşadığımız her yeri yakması gerektiğini düşünebilirsiniz.

Ancak çekirdek, katı bir kaya örtüsüyle çevrili. Manto dediğimiz bu örtü, yukarıdaki görselde gördüğünüz üzere bize tahmin ettiğimizden çok daha fazla koruma sağlıyor. Yine de tek sebep bu değil.

Isı ve sıcaklığın farklı olması bir diğer sebep.

Isı, enerjidir. Şöyle de diyebiliriz, sıcaklıkları farklı olan cisimler arasında aktarılan enerjiyi ifade eder. Sıcaklık ise enerjinin yoğunluğudur. Örneğin bir maytaptan çıkan kıvılcım, 1500 derece sıcaklığa sahip olabilir fakat bize ciddi bir zararı dokunmaz. Bunun yanı sıra 100 derecelik bir kaynar su üstünüze dökülürse sonuçları ciddi olabilir. İşte bunun sebebi, kaynar suyun daha fazla ısı enerjisi içermesidir.

“Peki bunun Dünya ile ilgisi ne?” diyorsanız şöyle anlatalım, Dünya’nın tamamını eritmek için çekirdeğindeki ısıdan çok daha fazla enerji gerekir. Öte yandan Güneş çok büyük ve bunu yapabilir. İşte bu yüzden Dünya’nın çekirdeği, bizi eritemez. Neyse ki Güneş de 150.000.000 km uzaklıkta…

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