Dünyanın 'Düşünen' İlk Robotu Geliştirildi [Video]

Tokyo Üniversitesi'nden bilim insanları, etrafındaki duvarları ve engelleri aşabilen ve tarihte ilk defa kendi kendine düşünebilen üstün zekalı bir robot geliştirdi.

Yaklaşık 7,5 cm çapında ve 5 metre yüksekliğinde olan bu robot, tıpkı bir insan gibi düşünebilen ve iradesi olan robotların geleceği için son derece önemli bir kapı açtı. Japon bilim insanları, laboratuvarda çoğalttıkları canlı beyin hücrelerini bu robot üzerinde kullanarak robotun kendi kendine düşünmesine olanak sağladı.

Söz konusu robot, bir labirente bırakıldığı zaman kendi kendine karar vererek yolunu bulabiliyor. Çevresindeki duvarları ve engelleri sadece kendi iradesiyle aşabilen bu robot, tüm bunları "fiziksel rezervuar hesaplama" adı verilen bir teknik sayesinde yapabiliyor.

Robot, ilerleyen dönemlerde daha karmaşık problemleri çözebilecek hale gelecek

Söz konusu robot için hazırlanan makale, Applied Physics Letters adlı bilimsel dergide yayınlandı. Araştırmanın baş yazarlarından Prof. Dr. Hirokazu Takahashi, dünyanın düşünebilen ilk robotu hakkında şu ifadeleri kullandı; "Bu sinir hücreleri veya nöronlar, bir beyinden alınan canlı hücrelerden büyütüldü. Bilgisayarın tutarlı sinyaller oluşturması için fiziksel rezervuar görevi gördüler."

Yapay zeka tarafından desteklenen robot, labirentin içinde yanlış bir hareket yaptığı zaman beyin hücreleri tarafından uyarılıyor. Bu da robotun, labirentin içinden tıpkı bir insan gibi düşünerek çıkmasını sağladı. Takashi'nin anlattıklarına göre bu robot, üzerinde çalışmalar yapılmaya devam ettikçe daha karmaşık problemleri çözebilecek hâle gelecek.

"Zekanın düzensiz veya kaotik bir durumdan tutarlılık çıkaran bir mekanizmadan ortaya çıktığı" fikrinden ilham alarak bu robotu tasarladıklarını dile getiren Takashi, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; "Bir ilkokul çocuğunun beyni, beyninin dinamikleri yeterince zengin olmadığı için, bir üniversiteye giriş sınavında matematik problemlerini çözemez. Görev çözme yeteneği, ağın oluşturabileceği uzamsal-zamansal kalıpların ne kadar zengin olduğuyla ilgilidir. Nöronlara sahip robotlar da deneyimleri arttıkça daha karmaşık problemleri çözebilir."