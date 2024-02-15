IMF, en büyük ekonomiye sahip ülkeleri açıkladı. Dünyanın en büyük ekonomileri listesinde Japonya, üçüncü sıradaki yerini Almanya'ya kaptırdı. Türkiye ise G20'deki yerini korumaya devam ediyor.

Uluslararası Para Fonu IMF, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en büyük ekonomilerini listeledi. Listede yer alan en dikkat çekici gelişmelerden biri, Japonya'nın üçüncü sıradaki yerini Almanya'ya kaybetmesi oldu. Genel olarak listeye baktığımızda, günümüzdeki ekonomik durumun da bir fotoğrafını çekmek mümkün.

Türkiye, dünyanın en büyük 17. ekonomisi oldu!

Türkiye ise yıllık 1.15 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasıla ve 13,380 dolarlık kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla ile listenin 17. sırasında yer aldı. IMF'nin açıkladığı raporda Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,1'lik bir büyüme göstermesi bekleniyor.

2022 yılında 905 milyar dolardan biraz daha büyük bir hacme sahip olan Türkiye ekonomisi böylece 1 trilyon dolar barajını da aşmayı başaran ülkeler arasına girmiş oldu. Böylece Türkiye ekonomisi, 2009 yılından bu yana devam eden büyüme trendini de sürdürmüş oldu.

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 20 ülkesi (G20)

ABD - 27,974 trilyon dolar Çin - 18,566 trilyon dolar Almanya - 4,730 trilyon dolar Japonya - 4,291 trilyon dolar Hindistan - 4,112 trilyon dolar Birleşik Krallık - 3,592 trilyon dolar Fransa - 3,182 trilyon dolar İtalya - 2,280 trilyon dolar Brezilya - 2,272 trilyon dolar Kanada - 2,242 trilyon dolar Meksika - 1,992 trilyon dolar Rusya - 1,924 trilyon dolar Güney Kore - 1,784 trilyon dolar Avustralya - 1,696 trilyon dolar İspanya - 1,685 trilyon dolar Endonezya - 1,541 trilyon dolar Türkiye - 1,340 trilyon dolar Hollanda - 1,167 trilyon dolar Suudi Arabistan - 1,112 trilyon dolar İsviçre - 977,95 milyar dolar

Yaşlanan nüfus, bir türlü bulunamayan iş gücü…

Son yıllarda Japonya, dolar karşısında daha zayıf bir yen ile operasyonlarına devam ediyor. Yenin zayıflaması da ülkenin kazancının dolar bazında ciddi şekilde erimesine neden oluyor. Ülkenin yaşlanan nüfusu da göz önüne alındığında Japonya, iş gücü üretmekte de zorluklar yaşıyor. Bu sorunu aşmak için çeşitli destekler sunan Asya devi, geçtiğimiz günlerde rekor sayıda yabancı çalışan alımına da izin vermişti. Japonya'nın yerini alan Almanya'da da ekonomide her şey tam anlamıyla günlük güneşlik değil. Avrupa bölgesinde etkisini hissettiren enerji darboğazı ve alışılmışın üstündeki enflasyon ülkede ekonomiyi zorlarken, kronikleşmiş kalifiye eleman bulamama sorunu da devam ediyor.

Her iki ülkenin de ensesinde ise Hindistan bulunuyor. Sahip olduğu devasa nüfusa ek olarak oldukça genç bir ülke olan Hindistan'ın 2026 yılında Japonya'yı, bir sonraki yıl ise Almanya'yı geride bırakması bekleniyor.