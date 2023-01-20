Avustralya'nın kuzeyinde, Conway ulusal parkında yaşayan dünyanın en büyük kara kurbağası keşfedildi. Kurbağa, ağırlığıyla son rekortmenin rekorunu kıracak gibi.

Koca koca örümcekler, tatlı tatlı etrafa tırmanan koalalar, kendi arasında Amerikan güreşi düzenleyen kangurular ve gerçek Tazmanya canavarı… Avustralya’daki hayvanlar aleminin ne kadar garip ve şaşırtıcı olduğunu hepimiz biliyoruz.

Bu garipliklerin içinde geçtiğimiz günlerde yine şoka uğratan bir keşfe imza atıldı. Avustralya’nın kuzeyindeki yağmur ormanlarında ağırlığıyla dünya rekoru kırmaya aday bir kara kurbağası bulundu.

Karşınızda ‘Toadzilla’:

Doğal yaşam devriyesi tarafından keşfedilen kara kurbağası, Godzilla’dan esinlenilerek ‘Toadzilla’ olarak isimlendirildi. Kurbağa, büyüklüğüyle uzmanları da fazlasıyla şaşırttı.

Doğal yaşam devriyesi Kylee Gray’in “ayakları olan bir futbol topu gibi” sözleriyle betimlediği bu dev kurbağa, tartıya çıkarıldığında toplam 2,7 kilogram geldi. Kurbağa, ağırlığıyla şimdiden Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye aday oldu.

Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ve bugüne kadar keşfedilen en büyük kara kurbağası, 1991 yılında keşfedilen 2,65 kilogramlık Prinsen idi.

Kurbağanın türü, Avustralya’da bitkilere zarar veriyor:

Görünce pek çok kişiyi hayrete düşüren bu dev kurbağa, 1935’te Avustralya’ya 100 adet getirilen Rhinella marina (kamış kurbağası) türüne ait. Bu tür, günümüzde 200 milyon nüfusa ulaştı ve Avustralya’da bitkilere en çok zarar veren canlılar arasına girdi.

Kylee Gray’e göre Toadzilla büyüklüğündeki bir kurbağa, ağzına sığabilecek her şeyi yiyebiliyor.