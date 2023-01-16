Bir bilim insanının arkasında olduğu araştırma, T-Rex'lerin zekâsı hakkında şaşırtan ve tartışma yaratan bir sonucu ortaya koydu.

Milyonlarca yıl önce dünyayı hükmeden dinozor türlerinden olan, avdan ava koşup korku saçan T-Rex hakkında çarpıcı bir araştırmaya imza atıldı. Journal of Comparative Neurology dergisinde yayımlanan araştırma, T-Rex dinozorların alet kullanabilecek kadar zeki olabileceklerini ortaya koydu.

Yapılan çalışmaya göre T-Rex’ler, günümüz habeş maymunlarında bulunan nöronlara benzer nöronlara sahiti. Bu da bu canlıların kendi aralarında kültür oluşturabilecek, dolayısıyla nesilden nesile gelişmeye açık olabilecekleri kadar zeki olduklarına işaret ediyor.

Peki, nedir bu ‘kültür’?

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Hayvanlar arasındaki kültür, nesillerden nesillere aktarılan bilgi birikimini temsil ediyor. Canlı, bilişsel olarak ne kadar yetenekliyse ve ne kadar uzun yaşarsa, bir kültür oluşturma fırsatı da o kadar artıyor. Uzun ömür ve bilişsel yetenek de özellikle nöronlara bağlı olarak gelişiyor.

T-Rex’lerdeki nöron sayısı da hesaplandı:

Çalışmanın ardındaki tek isim olan Dr. Herculano-Houzel, T-Rex’lerdeki nöron sayısını öğrenmek için de harekete geçti. Günümüz kuşlarındaki verilerden faydalanan Houzel, beyin kütlesine bağlı nöron sayısı üzerinden hesaplama yaptı.

Bu hesaplamaya göre T-Rex’ler, yaklaşık 3 milyar adet nörona sahip idi. Üstelik T-Rex’ler, 40 yıl ve üzeri ömre dahi sahip olabildiğinden bir kültür de oluşturabiliyorlar, nesilden nesile gelişiyorlardı.

Tabii bu çalışma, bilim dünyasında ufak çaplı bir tartışmaya da neden oldu. Bazı bilim insanları, T-Rex’lerin özellikle alet kullanabilme kapasitesi kadar zeki oldukları iddiasını abartılı buldu.