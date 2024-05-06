Dünyanın en büyük uçak gemileri sadece savaşa katılmak üzere donatılmış gemiler değildir. Çoğu ülke için uçak gemileri, prestij ve gücü de simgeliyor.

Pek çok ülke, denizcilik haklarını ve çıkarlarını korumak için teknolojik olarak gelişmiş uçak gemileri işletmekte veya inşa etmekte.

Kabul edelim ki çoğu uçak gemisi ağızları açık bırakacak özelliklere sahip. İşte biz de şimdi en gelişmiş 5 uçak gemisinin özelliklerini ele alıyoruz!

1- ABD Donanması'nın en büyük uçak gemisi olan: USS Gerald R. Ford

Devasa gemi, 337 metre uzunluğa ve 78 metre genişliğe sahip olup 100.000 tonluk bir yük deplasmanına sahip.

Uçak gemisinin üzerindeki 78 metrelik uçuş güvertesi, son teknolojiye sahip elektromanyetik uçak fırlatma sistemi ve gelişmiş tutuklama düzeneği içermekte.

Ayrıca kendisi, 75'ten fazla uçak taşıma ve 4.539 mürettebatı ağırlama kapasitesine sahip. Gemideki 2 nükleer reaktör, uzun mesafelerde sürdürülebilir operasyonlar için güç sağlıyor.

Gemi RIM-162 Evolved Sea Sparrow füzeleri, Hava Gövdesi Füzeleri (RAMS) ve Phalanx Yakın Mesafe Silah Sistemi (CIWS) gibi sofistike savunma sistemleri ile donatıldı.

2- Dünya çapında en büyük ikinci uçak gemisi: Nimitz sınıfı uçak gemileri

Bu muazzam gemiler, II. Dünya Savaşı sırasında ABD Pasifik Filosu'nun komutanı Amiral Chester W. Nimitz'in adını taşıyor.

Her biri 332.8 metre uzunluğunda olan ve 97.000 ton yük deplasmanına sahip gemiler, 4.5 dönümlük uçuş güverteleri ile 60'tan fazla uçağı destekleyebilir.

Nimitz sınıfı uçak gemileri, 2 nükleer reaktörle desteklenmekte ve 30 knot üzerinde hızlara ulaşabilmekte.

3- İngiliz Donanması'nın değerlileri: Queen Elizabeth sınıfı uçak gemileri

Kraliyet Donanması'nın iki müthiş gemisi HMS Queen Elizabeth ve HMS Prince of Wales, sırasıyla Aralık 2017'de ve Aralık 2019'da hizmete girdi.

Her biri 280 metre uzunluğunda olan ve 65.000 ton deplasman kapasitesine sahip dev gemiler, 40'a kadar döner ve sabit kanatlı uçak barındırabilme kapasitesine sahip.

Bunlar arasında 36 F-35B savaş uçağı ve 4 Merlin helikopteri bulunmakta.

4- Konu teknoloji olunca Çin'in de geri kalacak hâli yok: Fujian

Fujian'ın yaklaşık 80.000 ton tam yük deplasmanıyla boyut olarak ABD'nin uçak gemilerine yaklaşıyor. Fujian, 316 metre uzunluğu ve 76 metre genişliği ile dikkat çekici büyüklüğe sahip.

Ayrıca Çin'in ilk olarak elektromanyetik mancınık sistemini kullanarak uçakları güverteden fırlatan uçak gemisi olma özelliğini taşıyor.

5- Dünyanın en büyük beşinci uçak gemisi: Liaoning

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın bünyesinde bulunan Liaoning, aslen Sovyetler Birliği için Kuznetsov sınıfı ikinci bir uçak gemisi olarak tasarlanmıştı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra gemi, 1991 yılında Çin tarafından satın alındı. Liaoning'in toplam uzunluğu 304.5 metre, genişliği ise 75 metre.

Eylül 2012'de yeniden inşa edildikten sonra Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na hizmet vermeye başlayan Liaoning, şu anda eğitim gemisi olarak kullanılmakta.

Gemi, tam yüklü hâldeyken 58.000 ton üzerinde taşıma kapasitesine sahip. Liaoning, sabit kanatlı uçaklar ve helikopterler dâhil olmak üzere yaklaşık 50 uçak taşıyabiliyor.

BONUS: Türkiye'nin göz bebeği TCG Anadolu'yu yazmasak olmazdı değil mi?

Tam yükle deplasmanı yaklaşık 28.000 ton olan TCG Anadolu, 232 metre uzunluğa, 38 metre genişliğe ve kısa kalkışlar için %12 eğimli rampaya sahip.

Devasa gemi, yaklaşık 20 knot maksimum hızla seyredebilmekte ve dikey iniş kalkış kapasitesine sahip 6 adet alan sunmakta. Gemide ayrıca tam teşekküllü bir hastane bulunuyor.

Gemi; 6 adet F-35B savaş uçağı, çeşitli helikopter türleri, İHA'lar, çıkarma araçları, tanklar ve zırhlı araçlar dâhil olmak üzere geniş araç ve hava filosunu taşıyabiliyor. TCG Anadolu, V/STOL uçak gemisi olarak konfigüre edilebilir bir saldırı gemisi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun menzilli operasyonlarını desteklemek üzere tasarlanan TCG Anadolu, aynı zamanda dünyanın ilk drone taşıyıcısı.

Peki siz aralarından en çok hangisine hayran kaldınız?

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