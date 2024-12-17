Hızlı arabalar denince akla, çok güçlü motorlara ve çok özel tasarımlara sahip araçlar geliyor. Ancak bunlar sadece hız değil, teknoloji ve mühendisliğin de bir araya gelerek oluşturduğu birer harikalar.

Peki dünyanın en hızlı arabalarını sorsak, sizin aklınıza hangisi gelir?

Biz bu sıralamayı sizin için yaptık!

Uçak motoru gibi motoru var: Devel Sixteen

Dubai merkezli Devel Motors tarafından geliştirilen bu hiper otomobil, 12.3 litrelik V16 motoruyla 5.007 beygir güç üretebiliyor. 550 km/s hıza ulaşma potansiyeline sahip olan Devel Sixteen, otomotiv dünyasında performansın zirvesinde.

İsveç’in “süper arabası”: Koenigsegg Jesko Absolut

İsveçli üretici Koenigsegg'in bu modeli, 5.0 litrelik çift turboşarjlı V8 motoruyla 1.600 beygir güç üretiyor ve 531 km/s hıza ulaşabiliyor. Aerodinamik tasarımı ve hafif yapısıyla Jesko Absolut, hız rekorlarını zorlamayı hedefliyor.

Amerika’da bir hız canavarı: Hennessey Venom F5

Amerikalı Hennessey Special Vehicles tarafından üretilen Venom F5, 6.6 litrelik çift turboşarjlı V8 motoruyla 1.817 beygir güç üretebiliyor. Bu araç da 500 km/s hıza ulaşacak şekilde tasarlanmış.

En hızlılardan biri de Fransız yapımı Bugatti Chiron Super Sport 300+

Fransız üretici Bugatti'nin bu aracı, 8.0 litrelik W16 motoruyla 1.600 beygir güç üretiyor ve 490 km/s hıza ulaşabiliyor. Bu hızla Chiron Super Sport 300+, 300 mil barajını aşan ilk seri üretim otomobil unvanını da taşıyor kendisi.

Ve son olarak Amerika’nın bir başka gururu: SSC Tuatara

Amerikan SSC North America tarafından üretilen Tuatara, 5.9 litrelik çift turbo V8 motoruyla 1.750 beygir güç üretiyor. 2020’de yapılan testlerde 508 km/s hıza ulaşarak dünya rekoru kırdığı iddia edilse de bu rekorun geçerliliği hâlâ tartışmalı.

Bu araçların amacı, sadece hızlı gitmekten ziyade yolda stabil kalarak güvenliği de sağlamak. Çok pahalı oldukları için genelde koleksiyoncuların ya da hız tutkunlarının gözdesi hâline gelmiş durumdalar. Peki sizin favoriniz hangisi oldu?

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