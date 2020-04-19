2014 yılından beri dünyanın en hızlı aracı olacağı vadedilen Venom F5 üzerinde çalışan Hennessey, aracın birkaç yıl öncesine ait erken dönem render görsellerini paylaştı. Paylaşılan görselin yanı sıra aracın saatlik maksimum hızında da bir değişikliğe gidildi.

2014 yılında Hennessey, saatte 467 kilometreyle şimdiye dek üretilmiş en hızlı otomobil olma vaadini veren Venom F5 otomobilini duyurmuştu. Aradan geçen 5 yılın ardından aracın seri üretimleri hâlen daha başlamasa da bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu noktada şirket, son olarak Facebook’tan yaptığı bir duyuruyla aracın ilk tamamlanmış versiyonunun bu yılın yaz aylarına kadar gösterileceğini açıkladı.

Yapılan duyuruyla birlikte Venom F5’in birkaç yıl öncesine ait ilk render görüntüleri de ortaya çıktı. Paylaşılan görsele dikkatli bakıldığında aracın mevcut sarı modeliyle birkaç yıl önceki görümü arasında bazı değişiklikler olduğu görülebiliyor. Bu detaylar özellikle ön tampon ve farlarda göze çarpıyor.

Venom F5, saatte 500 kilometreden fazla hıza ulaşabiliyor:

Tasarımın yanı sıra Venom F5’te büyük ölçüde değişen bir başka nokta, aracın onaylanmış en yüksek hızı oldu. Bu noktada şirket, yaptığı paylaşımda Venom F5’in saatte 500+ km/sa’e ulaşabildiğini söyledi. Bu da daha önceleri iddia edilen 466 km/sa hıza kıyasla saatte yaklaşık 35 kilometre daha fazla hız anlamına geliyor.

Bugatti ve Ferrari gibi devlerle yarışması beklenen Venom F5’in, saatte 500 kilometreden daha fazla hıza ulaşmak için 1.817 beygir güç ve 1.617 Nm tork üretebilecek ikiz turbo 6.6 litrelik bir V8 motor kullanması bekleniyor. Hennessey, Venom F5’in bu korkunç miktardaki güce dayanabilmesi için derece başına 38.353 pound feet burulma direncine sahip olan Bugatti Chiron’dan biraz daha yüksek bir dirence sahip olacağını söylüyor.

Bu kadar hızlı olmakla övünen ve 1,8 milyon dolarlık başlangıç fiyatına sahip olan Venom F5’in gerçekten vadedilen performansı verip veremeyeceğini ancak ilerleyen günlerde görebileceğiz. Bunun içinse en azından önümüzdeki temmuz ayını beklememiz gerekiyor.