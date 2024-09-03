12 tane Formula 1 aracının hızına ulaşabilen drag araçların lastikleri, normalden farklı olarak kırışabiliyor ve bu kırışıklık, yarışta performansı artırıyor. Peki nasıl?

İki motorlu taşıtın düz bir çizgide yarıştığı drag yarışlarındaki arabaların lastikleri, normal araçlardan epey farklı. Normal araçlardaki dişlere sahip olmamasının yanı sıra yarış esnasında kırışabiliyor.

Drag lastiklerindeki bu kırışıklık ise yarışta avantaj sağlıyor aslında. Gelin, bu avantajın tam olarak ne olduğuna bir göz atalım.

İlk olarak, drag yarışları nedir?

Drag araçlarının kullanıldığı drag yarışları; genellikle motorsikletlerin ve otomobillerin yarıştığı, tek seferde iki aracın asfalt zeminin üstünden kalkış yaptığı ve belirlenen mesafenin sonunda bitiş çizgisini geçen ilk aracın kazandığı bir motorsporu.

Daha önce bu yarışları izlediyseniz, gözünüze bir şey çarpmış olabilir: Lastikleri. Diğer otomobillere kıyasla drag araçlarının lastikleri yarışta buruşuyor.

Drag araçlarının lastikleri neden kırışık?

“Slick” olarak bilinen bu lastiklerin yüzeyi düz ve diğer lastikler gibi dişlere sahip değil. Amaçları, yola teması artırarak araçların pistteki tutuşunu daha iyi hâle getirmek. Drag yarışlarındaki araçlar, kısa sürede çok yüksek hızlara ulaştığından lastiklerin yola tutuşu çok önemli. Eğer yeterli tutuş olmazsa tekerler patinaj yapabilir ve bunun sonucunda hem aracın kontrolünü sağlamak zorlaşabilir hem de hız kaybedilir.

Yarışta lastikler, yüksek hızlarda büyük kuvvetle döndüğünde, yüksek tork ve düşük basınç sayesinde, özellikle lastiğin yanak kısmı esner ve bu esneme esnasında lastiğin yüzeyi genişleyip bu buruşuk görüntüyü alır. Buruşukluklar sayesinde daha fazla yüzey alanının yola temas etmesi sağlanır Bu şekil değişimi, lastik yüzeyinde kırışıklıklar oluşturarak daha fazla yüzey alanının yola temas etmesine neden olur.

Kısacası kırışık lastikler; esneklik ve basınçla genişleyebilme özelliğiyle daha iyi yol tutuşu sağlayarak yarışlarda aracın hızını ve performansını artırmaya yarıyor.

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