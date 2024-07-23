Dünya’nın en hızlı büyüyen bitkisinin ne olduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Yeryüzünde ortalama 60.000 bitkinin olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu sorunun cevabını vermek oldukça zor gözüküyor!

Bu bitki, oldukça kısa bir zamanda oldukça fazla bir yüksekliğe ulaşmasıyla ağızları açık bırakacak bir yapıya sahip.

Gelin, bu bitkinin ne olduğuna ve nasıl bu kadar büyüdüğüne bakalım.

Dünya üzerindeki en hızlı büyüyen bitki, bambudur.

Bambu yalnızca 8 haftada, ortalama 10 katlı bir binanın yüksekliğine ulaşabilir. Bu inanılmaz derecede hızlı büyümenin sırrı ise şaşırtıcı yüksekliğine ve sağlamlığına rağmen bambunun bir ağaç değil, çok özel bir çim olmasıdır.

Bambu; pirinç, buğday ve diğer otlarla birlikte Poaceae familyasının bir üyesidir ve yavaş hücre bölünmesi süreciyle boyu uzayan ağaçların aksine tüm otlar gibi filizler yerden çıkmadan önce yarattığı hücreleri şişirir.

Aslında her bambu filizi, tesisat sistemi gibi çalışan büyük bir kök ve kamış sisteminin parçasıdır.

Bambunun hücreleri, hücre duvarlarını daha esnek hale getiren özel bir kimyasal salgılar ve bu duvarları oluşturan yapı, hızlı büyümeyi doğrudan yukarı doğru yönlendirir.

Ayrıca hücre duvarları esnedikçe incelen ve zayıflayan çoğu otun aksine bambunun hücre duvarları, daha fazla katman biriktirir ve bu, büyürken güçlü rüzgârlara dayanacak kadar sağlam kalabilmesine olanak sağlar.

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