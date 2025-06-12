Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7 Ultra, dünyanın en hızlı elektrikli otomobili oldu. Almanya'daki Nürburgring pistine çıkan seri üretim otomobil, pisti etkileyici bir sürede tamamlamayı başardı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin çok sevilen elektrikli otomobili SU7 Ultra, tüketicileri bir kez daha kendine hayran bırakacak bir işe imza attı. Almanya'da bulunan ve dünyanın en hızlı otomobilleri için önemli bir test merkezi hâline gelen Nürburgring'e giden Xiaomi SU7 Ultra, burada tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. Dünyanın en hızlı elektrikli otomobili, Xiaomi SU7 Ultra oldu.

Daha önce Tesla Model S Plaid ve Porsche Taycan Turbo GT gibi yüksek hızlı elektrikli otomobillere ev sahipliği yapan pist, 2023 yılında bir rekor ile gündem olmuştu. Bir Rimac Nevera, bu pisti 7:05.298 sürede tamamlamayı başarmıştı. Dünyanın en hızlı elektrikli otomobili ünvanını 2 yıl boyunca taşıyan otomobil, şimdi bu koltuğu Xiaomi SU7 Ultra'ya bırakmış oldu.

Xiaomi SU7 Ultra'nın Nürburgring süresi: 7:04.957

Yapılan resmî ölçümlere göre Xiaomi SU7 Ultra, Nürburgring pistini 7 dakika 4 saniye 957 salisede tamamlamayı başardı. Bu arada; kırılan rekor için SU7 Ultra'ya herhangi bir özelleştirme yapılmamıştı. Otomobilin seri üretim versiyonlarından biri, tamamen stok hâliyle bu başarıya imza atmış oldu.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, SU7 Ultra ile kırılan dünya rekorundan oldukça memnundu. Ancak Xiaomi CEO'su, bu rekorun uzun süreli olmayacağını düşünüyor. Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da bir açıklama yapan Lei Jun, rekorun yakın bir gelecekte yeniden kırılacağını düşündüğünü söyledi. Ancak Xiaomi CEO'su, bunu kimin başaracağına ilişkin bir şey söylemedi.

Xiaomi SU7 Ultra'nın Nürburgring dünya rekoruna ait görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz: