Bugünlerde dünyanın en iyi liselerinden birine girmek oldukça zor olsa da ebeveynlerimiz bu konuda elinden geldiğince bilinçli olmaya çalışarak çocuklarını bu ölçüde eğitmeye başladı. Peki en iyi okul demek sadece verilen derslerle mi ilgili? Bu içeriğimizde sadece dersler değil, farklı alanlarda da verdikleri eğitimler ile dünyadaki en iyi ve en eski liselere göz gezdirdik.

Siz de az çok vâkıfsınızdır, eğitim dünyasında hangi okulun en iyisi olduğu konusunda bir fikir birliği söz konusu değil. Ancak bu yazıyı okumaya başladığınıza göre siz de dünyanın en iyi liselerini, özel ve devlet olmak üzere iki farklı kategoriye ayırarak incelemeye başladınız. O yüzden bu yazıda elimizden geldiğince objektif olmaya çalışarak dünyanın en iyi liselerini sizler için derleyeceğiz.

Peki sizce bir liseyi 'en iyi' yapan şey nedir? Kaliteli öğretmenlerinin olması ilk akla gelen şey olsa gerek. Bulunduğu ortamın eğitime elverişli olmasını da ekleyebiliriz. Derslerin dışında yapılan ek faaliyetleri de unutmamalıyız. Hadi gelin dünyanın en iyi liselerine şöyle bir göz atalım.

Dünyanın en iyi liseleri:

Dünyanın en iyi devlet liseleri Thomas Jefferson Bilim ve Teknoloji Lisesi Akademik Mıknatıs Lisesi Nevada Davidson Akademisi Walter Payton Koleji Hazırlık Lisesi İleri Araştırmalar Okulu (SAS)

Dünyanın en iyi özel liseleri Philips Akademisi Hotchkiss Okulu Sidney Gramer Okulu Ascham Okulu Geelong Gramer Okulu



Dünyanın en iyi devlet liseleri:

En seçkin fen lisesi: Thomas Jefferson Bilim ve Teknoloji Lisesi

1985 yılında kurulan Thomas Jefferson Bilim ve Teknoloji Lisesi, Virginia eyaletine bağlı olan Fairfax County Devlet Okulları tarafından işletilen bir fen lisesidir. Aynı zamanda kendisi bir mıknatıs okuldur. Kısaltması TJHSST olan bu lisenin bilimsel, matematiksel ve teknolojik alanlarda çok kaliteli bir eğitim sunduğu bilinir.

2019’da yayınlanan bir rapora göre ABD’deki en iyi lise olarak belirlenmiş ve 2016 yılında Newsweek’in Amerika’nın En İyi Liseleri sıralamasında üst üste üç kez birinci olmuştu. Etnik olarak çok yönlü olan bu lisenin uluslararası anlamda beğenisi çok yükseklerde olduğundan her aile evladını buraya göndermek istemektedir.

Makaleyi vermeden okula giremezsin: Akademik Mıknatıs Lisesi

1988 yılında Güney Karolina’nın Kuzey Charleston bölgesinde kurulan Akademik Mıknatıs Lisesi alımlarını diğerlerine göre biraz daha zorlu bir şekilde yapıyor. Ortaokuldaki notlarınız, testlerdeki puanınız, kaliteli öğretmen referanslarınız ve sunduğunuz yazılı bir makaleye bağlı olarak değerlendirilip okula kaydınız yapılıyor.

Sloganı ilk başlarda ‘Cidden Çok Akıllı’ olsa da Aralık 2018’de bir öğrenci konseyi üyesi tarafından ‘Burs ve Onur’ şeklinde değiştirildi. Okulun SAT puanı oldukça iyiydi hatta 2003-2004 yılları arasında eyaletteki en iyi ikinci liseydi.

Yeteneğinize göre sıralanırsınız: Nevada Davidson Akademisi

2006 yılında eğitimine başlayan Nevada Davidson Akademisi, adından da anlaşılacağı üzere Nevada’da kurulmuştur. Bu okul diğerlerinden farklı olarak sınıfları yaşa göre değil de yeteneğe göre sıralayıp ona göre eğitim veriyormuş, size de güzel gelmedi mi? Okulun hem yüz yüze hem de çevrimiçi bir şekilde eğitim verdiğini de söyleyelim.

Akademiye katılabilmek için IQ testlerinden (SB-5, WISC-4, WISC-5, DAS-2) en az birinden 145 puan almalısınız. Sınıflar ise 15 kişilik olarak belirlenmiş ve her sınıfın kendine ait özel bir öğretmeni bulunuyormuş.

Futbolun kralı: Walter Payton Koleji Hazırlık Lisesi

2000 yılında eğitim hayatına başlayan Walter Payton Koleji Hazırlık Lisesi, Chicago, Illinois’de kuruldu. İsmini Chicago Bears’ın eski efsane oyuncusu Walter Payton’dan almış olan bu lise aynı zamanda seçmeli kayıt mıknatıs lisesidir. Aynı zamanda dünya üzerindeki liselerin hiçbirinde bulunmayan Konfüçyüs Enstitüsü’ne sahiptir. Illinois eyaletindeki en iyi lise olma unvanını sürdürmektedir. Hatta Newsweek onu ülkedeki en iyi onuncu lise olarak seçti.

Sanat bizim işimiz: İleri Araştırmalar Okulu (SAS)

1988 yılında Florida’da kurulan İleri Araştırmalar Okulu, ABD’nin en iyi dördüncü lisesidir. Eğer bu okulun öğrencisi iseniz 11 ve 12. sınıfı bitirdiğinizde Miami Dade College’dan sanat alanında iki yıllık ön lisans derecesi alırsınız. Bu okulun amaçlarından en büyüğü öğrencilerine hayatta karşılaşabilecekleri her konuda kendince karar verip uygulayabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle her alanda yetkin bireyler yetiştirerek hayata karşı hazır olmalarını sağlar.

Dünyanın en iyi özel liseleri:

SAT sınavlar için özel program düzenleyen: Philips Akademisi

Andover’da kurulan Philips Akademisi 1778’de eğitim hayatına başladı. İlk başta sadece erkekleri kabul etse de 1973’te Abbot Akademisi ile birleşerek karma eğitim vermeye başladı. Öğrenim ücreti yatılı öğrenciler için 57.800 $ iken normal öğrenciler için 44.800 $ olarak belirlenmiş. Kimine göre diğer okullara nazaran çok pahalı olsa da kayıtlı olan öğrenciler övgülerle bahsediyormuş.

İşlenen müfredat tamamen SAT sınavlarında başarılı olmaları için düzenlenmiş ve sınıf mevcudu ise 12 olarak belirlenmiş, haliyle öğrenciler öğretmenlerle yakın bir ilişki kurabiliyormuş.

Beyefendi olmalısınız: Hotchkiss Okulu

1891 yılında Lakeville’de kurularak eğitim hayatına başlayan Hotchkiss Okulu’nun bir iddiası var. Onlara göre ABD’deki tüm hazırlık okullarının çok az bir kısmı Hotchkiss’in belirlediği standartlardan geçebilir. İlk başta sadece erkeklere hizmet verse de 1974’ten beri karma bir şekilde eğitimine devam ediyor. Okulun müdürlerinden George Van Santvoord’un söylediğine göre okulun sadece bir kuralı var ‘Beyefendi Olmak’.

Mükemmellik bayrağı: Sidney Gramer Okulu

1857 yılında bir Parlamento Yasası ile Sidney Gramer Okulu, Sidney yani Avustralya’da kuruldu. Esas olarak dil bilgisine önem veren okul aynı zamanda müzik alanında da çok başarılı. Lise sadece erkeklere özel olsa da epey yüksek bir puan aldığından listemize girmeye hak kazandı. Bir döneminin ücreti ise 36.620 $ olarak belirlenen bu okulda arşiv odaları açılmış ve araştırma yapmak çok kolay bir hal almış. Okulun adı nerede geçiyorsa geçsin mutlaka mükemmellik bayrağı taşırmış.

Dalton Planı: Ascham Okulu

1886 yılında Sidney’in Edgecliff kentinde kurulan Ascham Okulu sadece kızlara eğitim vermektedir. Okulun en büyük özelliği bireysel öğrenmeye dayalı bir eğitim tekniği olan Dalton Planı’nı uygulamasıdır. Hatta Avustralya’da bu planı kullanan tek okul olma özelliğini de taşır. Bu eğitim tekniğiyle orada okuyan her kıza entelektüel gelişimin hayatlarındaki en önemli şey olduğunu gösteriyorlar. Okula kabul edilmek için 6.000 $ ödemek zorundasınız. Ayrıca dönem ücreti ise 58.900 $ olarak belirlenmiş.

Dengeli bir yaşam tarzı: Geelong Gramer Okulu

1855 yılında Geelong’da kurulan Geelong Gramer Okulu, bağımsız Anglikan karma eğitimi veren bir okuldur. İlkokuldan 12. sınıfa kadar çocukları gerçek hayat dersleriyle meşgul eden küçük bir dünyası olan bu okulun amacı onları hayata karşı dengeli bir şekilde bakarak büyümelerini sağlamaktır. Anglikanların affetme, sevme, paylaşma ve birlik içinde yaşama ahlakı öğretilir.

Okulun kariyer bölümü 10.sınıftan itibaren öğrencilerle iletişim halinde olur ve istihdam edilmeleri sağlanırmış. Her Çarşamba ve Cumartesi mutlaka bir spor faaliyetinde bulunulması gereken bu okulda son sınıf öğrencilerine Uluslararası Bakalorya (IB) ve Victorian Eğitim Sertifikası (VCE) verilirmiş.