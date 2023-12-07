Pamukkale Üniversitesi'nde yabancı öğrencilerin, diş hekimliği ve tıp gibi fakültelere usulsüz şekilde kaydedildiği ortaya çıktı. Savcılık soruşturma başlatırken üniversite yönetimi, "Benzer durumun başka üniversitelerde de yaşandığı iddiaları var" açıklamasında bulundu.

Pamukkale Üniversitesi'nde 2022/2023 akademik yılında yabancı öğrenci alımlarında büyük bir usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 140 yabancı uyruklu öğrencinin, tıp ve diş hekimliği gibi bölümler başta olmak üzere bazı bölümlere puanları yükseltilerek kaydedildiği ortaya çıktı.

Sistemde değişiklik yapma yetkisi olan kişilerin, yabancı öğrencilerin kayıtları esnasında para karşılığında puanlarda değişiklik yaptığı iddia edildi. Tıp fakültesi öğrencisi Iraklı Aliridha Abdulameer Abdali Alrichab'ın 31 Temmuz 2023'te kaydının silinmesi kararına karşı açtığı dava ile birlikte usulsüzlük de ortaya çıktı.

Iraklı öğrenci dava açtı, usulsüzlük ortaya çıktı

Alrichab, mahkemede "başarılı bir eğitim hayatının olduğunu ve kayıt silme işleminin gerekçesiz gerçekleştirildiğini" savundu. Mahkeme kararının ayrıntıları ise skandalın boyutlarını gözler önüne serdi. Üniversite, mahkemedeki savunmasında yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarında usulsüzlük yapıldığını kabul etti.

Pamukkale Üniversitesinin savunmasında “Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kabul işlemlerini yürüten davalı üniversitenin yurtdışı öğrenci koordinatörlüğü tarafından başvuru ve kabul sürecine ilişkin işlemlerde bir kısım usulsüzlükler yapılarak, kabul ve yerleştirme şartlarını taşımayan bir kısım öğrencilerin gerçeğe ve hukuka aykırı üniversitenin lisans programlarına yerleştirildikleri tespit edildi. Davacı hakkında gerçekleştirilen kabul, kayıt ve not girişi işlemleri esnasında davacının 504 olan sınav puanının, en yüksek puan 600 olabileceği hâlde, 678 olarak değiştirildiği tespit edilmiştir. Bu işlemlerin “idare hatası” olarak nitelendirilemeyeceği ortadadır.” ifadeleri kullanıldı.

Denizli 1. İdare Mahkemesi, Alrichab'ın yürütmeyi durdurma istemini reddetme kararı aldı. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan üniversite yetkilileri, “yabancı öğrencilerin alımı esnasında kimi öğrencilerin usulsüz bir şekilde, notlarının çarpıtılarak sisteme girildiği ve başarılı gösterildiği iddiasına binaen rektörlüğün soruşturma açtığını, o birimdeki yetkili şahsın savcılığa verildiğini” açıkladı. Yetkililer, işin idarî boyuttan çıktığını ve Adalet Bakanlığı'nın bu konu hakkında detaylı bir çalışma yürüttüğünü, benzer bir durumun başka üniversitelerde de yaşandığı iddiaları olduğunu söyledi. Ayrıca konu hakkında gizlilik kararı olduğu da ifade edildi.