Bu Kelimelerin Türkçeye Hangi Dillerden Geçtiğini Bilebilecek misin? [TEST]

14 dk okuma süresi
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Büyüleyici bir mozaiği aratmayan Türkçemiz, birçok farklı dilden esinlenmiş kelimelerle dolu. Bu kelimeler de zamanla dilimizin ayrılmaz bir parçası hâline gelmiş. Peki ya siz, bu kelimelerin hangi dilden Türkçeye sıçradığını tahmin edebilir misiniz?

İşte karşınızda, Türkçedeki kelimelerin kökenlerini keşfedeceğiniz, hem bilginizi sınayacak hem de şaşıracağınız bir test.

Bir dilden başka bir dile geçip daha sonrasında Türkçeye geçen kelimeleri listelediğimiz testimiz, etimoloji meraklılarının bile durup düşüneceği türden. Test sonunda cevaplarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

“Olağandan çok fazla bulunma durumu” anlamını taşıyan “furya” kelimesinin hangi dillerden geçtiğini bilen, teste hızlı başlamış olacak.

lokma furyası

A) İngilizce->Fransızca

B) Latince->İtalyanca

C) İtalyanca->İngilizce

D) Latince->İngilizce

Cevap için tıkla!

“Ketçap” kelimesinin hangi dilden geldiğini bileceğinize şüphemiz yok, peki ya o dile nereden geçti?

A) İngilizce->Fransızca

B) Çince->İngilizce

C) Malayca->İngilizce

D) Farsça->İngilizce

Cevap için tıkla!

İşleri, “makine” kelimesi ile biraz daha karmaşık hâle getirelim.

A) Eski Yunanca->Latince->İtalyanca

B) Latince->İtalyanca

C) Etrüskçe->Latince->İngilizce

D) İngilizce->Fransızca

Cevap için tıkla!

Üç dili bir de “patates” için deneyelim. Bakalım, kelimenin nerelerden geldiğini kimler biliyor?

A) Eski Yunanca-Taino->İngilizce

B) Sümerce->Yunanca->Fransızca

C) Taino->İspanyolca->Rumca

D) İspanyolca->İngilizce

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“Bira”nın, “her çeşit içki” kelimesinden “mayalanmış arpa içkisi” yolculuğunu bulabilecek misiniz?

A) Latince->Sırpça

B) İngilizce->İtalyanca

C) Almanca->İngilizce

D) Latince->İtalyanca

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“Kumpir” olsa da yesek? Peki, kumpiriniz nereden gelsin?

A) Farsça->İngilizce

B) Almanca->Bulgarca

C) İngilizce->Almanca

D) Yunanca->İngilizce

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“Makyaj” kelimesi size hangi dilleri çağrıştırıyor?

A) Fransızca->İngilizce

B) Yunanca->Fransızca

C) Hollandaca->Fransızca

D) Almanca->İngilizce

Cevap için tıkla!

Türkçede birden çok anlamı bulunan “kaburga” kelimesi için tek bir dil söyleyeceğiz. Bakalım nokta atışı yapabilecek misiniz?

A) Bulgarca

B) Farsça

C) Moğolca

D) Macarca

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“Abluka”nın da geçmişi biraz karışık.

Türkçeye geçen kelimeler

A) Hollandaca->Fransızca->İtalyanca

B) İtalyanca->Hollandaca->Fince

C) Hollandaca->Fransızca->Macarca

D) Arapça->Farsça->Latince

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Son kelimemizi de zor bir üçleme ile verelim. Sizce “kapuska”, hangi dillerden Türkçeye geçmiştir?

A) Farsça->Arapça->Rusça

B) Latince->Yunanca->İngilizce

C) Latince->Eski Almanca->Rusça

D) Eski Yunanca->İngilizce->Almanca

Cevap için tıkla!

Merak ettiğiniz kelimelerin kökenlerini bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

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