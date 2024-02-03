Büyüleyici bir mozaiği aratmayan Türkçemiz, birçok farklı dilden esinlenmiş kelimelerle dolu. Bu kelimeler de zamanla dilimizin ayrılmaz bir parçası hâline gelmiş. Peki ya siz, bu kelimelerin hangi dilden Türkçeye sıçradığını tahmin edebilir misiniz?

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