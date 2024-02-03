İşte karşınızda, Türkçedeki kelimelerin kökenlerini keşfedeceğiniz, hem bilginizi sınayacak hem de şaşıracağınız bir test.
Bir dilden başka bir dile geçip daha sonrasında Türkçeye geçen kelimeleri listelediğimiz testimiz, etimoloji meraklılarının bile durup düşüneceği türden. Test sonunda cevaplarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.
“Olağandan çok fazla bulunma durumu” anlamını taşıyan “furya” kelimesinin hangi dillerden geçtiğini bilen, teste hızlı başlamış olacak.
A) İngilizce->Fransızca
B) Latince->İtalyanca
C) İtalyanca->İngilizce
D) Latince->İngilizce
“Ketçap” kelimesinin hangi dilden geldiğini bileceğinize şüphemiz yok, peki ya o dile nereden geçti?
A) İngilizce->Fransızca
B) Çince->İngilizce
C) Malayca->İngilizce
D) Farsça->İngilizce
İşleri, “makine” kelimesi ile biraz daha karmaşık hâle getirelim.
A) Eski Yunanca->Latince->İtalyanca
B) Latince->İtalyanca
C) Etrüskçe->Latince->İngilizce
D) İngilizce->Fransızca
Üç dili bir de “patates” için deneyelim. Bakalım, kelimenin nerelerden geldiğini kimler biliyor?
A) Eski Yunanca-Taino->İngilizce
B) Sümerce->Yunanca->Fransızca
C) Taino->İspanyolca->Rumca
D) İspanyolca->İngilizce
“Bira”nın, “her çeşit içki” kelimesinden “mayalanmış arpa içkisi” yolculuğunu bulabilecek misiniz?
A) Latince->Sırpça
B) İngilizce->İtalyanca
C) Almanca->İngilizce
D) Latince->İtalyanca
“Kumpir” olsa da yesek? Peki, kumpiriniz nereden gelsin?
A) Farsça->İngilizce
B) Almanca->Bulgarca
C) İngilizce->Almanca
D) Yunanca->İngilizce
“Makyaj” kelimesi size hangi dilleri çağrıştırıyor?
A) Fransızca->İngilizce
B) Yunanca->Fransızca
C) Hollandaca->Fransızca
D) Almanca->İngilizce
Türkçede birden çok anlamı bulunan “kaburga” kelimesi için tek bir dil söyleyeceğiz. Bakalım nokta atışı yapabilecek misiniz?
A) Bulgarca
B) Farsça
C) Moğolca
D) Macarca
“Abluka”nın da geçmişi biraz karışık.
A) Hollandaca->Fransızca->İtalyanca
B) İtalyanca->Hollandaca->Fince
C) Hollandaca->Fransızca->Macarca
D) Arapça->Farsça->Latince
Son kelimemizi de zor bir üçleme ile verelim. Sizce “kapuska”, hangi dillerden Türkçeye geçmiştir?
A) Farsça->Arapça->Rusça
B) Latince->Yunanca->İngilizce
C) Latince->Eski Almanca->Rusça
D) Eski Yunanca->İngilizce->Almanca
Merak ettiğiniz kelimelerin kökenlerini bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
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