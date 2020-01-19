Yolculukların güzel bir başlangıca sahip olması için önemli görev üstlenen hava limanlarının kimi zaman yolcuları ağırladıkları vakit boyunca yüksek konforlu ve misafirperver bir tecrübe sağlarken, kimi havalimanı özensiz hizmet anlayışıyla yolcuların tatillerini burunlarından getiriyor. AirHelp'in dünyanın havalimanlarını sıraladığı listede en altta yer alan bu hava limanları yolcuların yaptığı olumsuz eleştirilerle biliniyor.

Hava limanlarının misafirleri ağırlama, hijyen, güvenlik gibi açılardan yeterli olması dünya çapında her yolcunun haklı olarak beklediği bir özellik. Kimse yüksek fiyatlı bir uçak bileti aldıktan sonra kötü tuvaletler, özensiz çalışanlar ya da eksik güvenlik önlemleriyle karşılaşmak istemez.

Ancak dünyada bazı hava limanları var ki özellikle olumsuz özellikleriyle kendinden bahsettirmişler. AirHelp’in dünyanın hava limanlarını iyiden kötüye sıraladığı listenin sonunda yer alan bu yerler; misafir yorumları, sosyal medya geri bildirimleri gibi kaynaklardan faydalanılarak oluşturulan dünyanın en iyi hava limanları listesinde en alt katmanda yerlerini almışlar. İşte dünyanın en kötü hava limanları:

Londra Gatwick Havalimanı, Birleşik Krallık

Birleşik Krallık’ın en büyük ikinci havalimanı olan Londra Gatwick Havalimanı, kalite ve hızın yetersiz olması nedenleriyle dünyanın en kötü havalimanlarından biri olarak seçilmiş. Yetersiz bulunan tadilatlara rağmen havalimanının kalabalık bekleme alanları da ziyaretçilerin en yoğun şikayet aldığı alanlardan biri. Havalimanı listede 6,62/10 puan almış.

Billy Bishop Toronto City Havalimanı, Kanada

Billy Bishop Toronto City Havalimanı, büyüleyici lokasyonuna rağmen ziyaretçilerden yeteri kadar olumlu geri bildirim alamadı. Hizmet yetersizliği ve yiyecek-içecek eksikliği nedeniyle 6,50/10 puan alan havalimanı dünyanın en kötü hava limanları arasına adını yazdırdı.

Porto Havalimanı, Portekiz

İnternet yorumlarında tuvaletlerin hijyen eksikliği ve zaman zaman kullanıma kapalı olması, yön levhalarının yetersizliği, rötarlar gibi nedenlerden bolca bahsedilen Porto Havalimanı 6,46/10 puan ile en kötüler listesine girmeye hak kazandı.

Paris Orly Havalimanı, Fransa

Paris Orly Havalimanı’nın kötü yorumlarına neden olan baş etkenler yüksek fiyatlı yemekler ve kaba çalışanlar oldu. Havalimanı 6,37/10 puan aldı.

Manchester Havalimanı, Birleşik Krallık

Ziyaretçiler tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Manchester Havalimanı, nerdeyse yıkılmak üzere olan bekleme alanı ve emanet edilen araçların zarar görmesi gibi nedenlerden dolayı 6,26/10 puana layık görüldü.

Uluslararası Malta Havalimanı, Malta

Yapılan yorumlarda uçuşların zamanında yapılmamasından yakınılan Uluslararası Malta Havalimanı 6,05/10 puan aldı.

Uluslararası Henri Coandă Havalimanı, Romanya

Rahatsız edici sigara alanları, yetersiz levhalar ve gecikmeler Bucharest’in dışında yer alan havalimanının 6,03/10 değerindeki puanının nedenleri olmuş.

Eindhoven Havalimanı, Hollanda

5,92/10 puana layık görülen Eindhoven Havalimanı’nın olumsuz yorumları başlıca uzun kuyruklar ve kaba çalışanlar hakkında yapılmış.

Uluslararası Kuveyt Havalimanı, Kuveyt

İnternet yorumlarına göre gittikçe kötüleşen Uluslararası Kuveyt Havalimanı’nın 5,78/10 puanının nedenleri çalışanların tavırları ve terminale ulaşımın zorluğu olmuş.

Lisbon Portela Havalimanı, Portekiz

AirHelp’in listesine göre dünyanın en kötü havalimanı olan Lisbon Portela Havalimanı; kaba çalışanlar, yüksek fiyatlı yiyecekler, kuyruklarda oluşan kargaşalar ve bekleme alanlarının eksikliği gibi nedenlerden dolayı 5,77/10 puana layık görülmüş. Havalimanı hakkında olumlu bir yorum bulmak gerçekten zor.