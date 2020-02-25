İsviçreli bisiklet tekerleği üreticisi Spengle, dünyanın en pahalı bisiklet tekerleğini tanıttı. Spengle Gold adı verilen tekerlek, şirketin süper hafif monokok karbon fiber tekerleklerini, 24 ayar altınla birleştiriyor.

Spengle, en iyi bisiklet tekerleği üreticileri arasında yer alıyor. İsviçreli şirket, yüksek performans sunan monokok karbon fiber bisiklet tekerleklerini tamamen yeni bir seviyeye çıkardı ve 24 ayar altınla kaplama yeni "Spengle Gold" tekerleğini tanıttı. Spengle'a göre proje, Haziran 2019'da başladı ve tamamlanması çok uzun sürdü.

Spengle CEO Pius Brauchart, "Bisiklet tekerleği eşsiz bir görsel tuval olarak, kinetik sanatı en saf haliyle sunuyor. Sanat ve spor, derin tutkuları temsil ediyor ve onları Spengle Gold ile bir araya getirme fırsatı yakaladık. El yapımı altın yapraklarının geleneksel işçiliğini en yeni malzeme bilimi ile birleştirmek oldukça zorlayıcı oldu ve görsel olarak çarpıcı bir tekerlek ortaya çıktı." dedi.

Spengle, altın kaplama tekerlekleri Avrupa çapında çeşitli bisiklet şovlarında sergilemeyi planlıyor. Tekerleklerin çifti, satın almak isteyenler için yaklaşık 9 bin dolardan satışa sundu. Şirket, ömür boyu garanti verdiği Spengle Gold için 30 günlük memnuniyet garantisi vadediyor. Ayrıca dünya çapında ücretsiz gönderim yapıyor.

Spengle, tekerleklerin görsel çekiciliğinin yanı sıra tamamen sürülebilir olduğunu da belirtiyor. Eğer harcayacak paranız çoksa ve altın kaplama tekerleklere sahip bir bisiklet kullanmak istiyorsanız, Spengle Gold'un resmi web sitesine buradan erişebilirsiniz.