Jeff Bezos’un Serveti Hakkında 9 Şok Eden Bilgi

Amazon'un kurucu CEO’su Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanı olarak dudak uçuklatan bir servete sahip. Hatta artık elde ettiği kazancıyla sadece çeneleri yormuyor, ciddi ekonomik tartışmalara da konu oluyor.

Amazon CEO’su Jeff Bezos, e-ticaretin temellerini atan bir kişi olarak bunun ekmeğini fazlasıyla yiyor. Her ne kadar karanlık yönleri zaman zaman gündem yaratsa da dünyanın en zengin insanı olarak servetiyle daha çok konuşuluyor. Yaklaşık 121 milyar dolarlık kişisel bir serveti bulunan Bezos, tek başına çoğu ülkenin ekonomisinden bile daha iyi konuma yükseldi.

Nasıl ülkelerin ve dev şirketlerin ekonomileri tartışmaya neden oluyorsa, Jeff Bezos'un serveti de benzer şekilde tartışmalara neden olacak kadar büyük. Bu nedenle Bezos'un servetiyle ilgili zenginin parasıyla ağrıyan çeneleri değil, önemli detayları bir araya getirdik.

Jeff Bezos aslında "maaşlı" bir çalışan:

Jeff Bezos, aslında hepimiz gibi maaşlı bir çalışan. Amerika Birleşik Devletleri standartlarına göre orta düzey sayılabilecek bir miktar, yani yılda 81.840 dolar kadar bir geliri var.. Elbette şu anki servetini bu maaşını biriktirerek elde etmedi. Bezos’un 121 milyar dolarlık servetinin kaynağı, sahibi olduğu Amazon'un hisseleri. Hisseler üzerinden ortalama bir hesap yapıldığı zaman Jeff Bezos her yıl 8.9 milyon dolara yakın bir miktar, artı CEO maaşı kazanıyor. Devede kulak ama durum böyle.

Her saniye binlerce dolar kazanıyor:

Aylık, yıllık miktarlar hesaplandığı zaman insanın kafası biraz karışabiliyor. Amerika’da popüler haber sitelerinden olan Alman menşeili Business Insider'ın muhabir Hillary Hoffower, Bezos'un saniye başına düşen gelirini hesapladı. Buna göre; Jeff Bezos’un saniye başı kazancı ortalama 2.489 dolar. Amerika Birleşik Devletleri’nde saat başı asgari ücret kazancı ise yaklaşık 7.25 dolar. Küçük bir hesaplamayla Jeff Bezos her saniye klasik bir Amerikalı işçiden binlerce kat daha fazla para kazandığını söylemek mümkün.

Mackenzie Bezos, boşandıktan sonra aldığı nafaka ile dünyanın en zengin kadınları listesine girdi:

Amazon CEO’su Jeff Bezos ile eski eşi Mackenzie Bezos, 2019 yılının ortalarında resmen boşanmıştı. Jeff Bezos’un boşanma sonrası karısına ödediği nafaka miktarı hayret verici: Tam 36 milyar dolar. Daha da hayret verici olanı, Jeff Bezos böyle bir miktar nafaka ödedikten sonra bile hala dünyanın en zengin insanı unvanını korumaya devam ediyor olması. Mackenzie Bezos, aldığı nafaka sonrası şu an dünyanın en zengin üçüncü kadını oldu. Jeff Bezos’un Amazon hisselerinin %25’ine sahip olan Mackenzie Bezos’un, Amazon üzerinde herhangi bir yetkisi yok, şirketten yalnızca maddi gelir elde ediyor.

Jeff Bezos, ABD'nin ve dünyanın en büyük 3 üniversitesini aynı anda satın alabilir:

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim sisteminin büyük bölümü vakıf üniversiteleri tarafından yürütülüyor. Vakıf üniversitelerinin en büyük gelir kaynağı da elbette bağışçılardan oluşuyor. ABD’nin en yüksek bağış ve yatırım gelirine sahip birinci üniversitesi 38 milyar dolardan fazla gelir ile Harvard Üniversitesi. İkinci üniversite 30 milyar dolardan fazla gelir ile Teksas Üniversitesi ve üçüncü üniversite 29 milyar dolardan fazla gelir ile Yale Üniversitesi. Bütün bu yüksek rakamlar, Jeff Bezos’un 121 milyar dolarlık servetinin yanında oldukça az görünüyor. Yani Jeff Bezos istese, Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük üniversitelerini kolayca satın alabiliyor.

Onun için 1,2 milyon dolar 1 dolara denk düşüyor:

Klasik bir Amerikalı işçinin saat başı 7.25 Amerikan Doları kazandığını anlatmıştık. Bu rakam ABD'deki en düşük resmi gelir miktarı. Ortalama kazancın ise saat başı 10 - 15 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Yani Amerikalı bir kişinin yıllık ortalama kazancı 97.300 dolar. Business Insider, açıklanan rakamlar üzerinden basit bir hesaplama yapıyor. Hesaplama sonucunda görülüyor ki standart bir ABD vatandaşını harcadığı 1 dolar, Jeff Bezos için 1.2 milyon dolar demek oluyor. Yani Bezos için 1.2 milyon dolarlık bir tekne almak, sıradan bir ABD'linin McDonalds'tan 1 dolara hamburger alması gibi.

Bezos’un yanında İngiliz Kraliyet Ailesi bile fakir kalıyor:

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin, tüm Birleşik Krallık’a yayılmış pek çok gayrimenkulü ve gelir elde ettiği farklı yatırımları var. Düşünülenin aksine tüm İngiltere, Kraliyet Ailesi’ne ait değil. Tüm mal varlıkları üzerinden kazandıkları gelir hesaplandığı zaman yıllık ortalama 88 milyar dolar gibi bir miktar elde ediliyor. Hatırlayalım, Jeff Bezos’un serveti tam 121 milyar dolardı. Amazon CEO’su tek başına, yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan ve Avrupa’nın en büyük kraliyet ailesi olarak kabul edilen İngiliz Kraliyet Ailesi’nin servetinden %38 daha fazla bir servete sahip.

Avrupa ülkesi Angola’yı satın alabilir:

1975 yılında bağımsızlığına kavuşan Angola Cumhuriyeti’nin yaklaşık 24 milyon nüfusu bulunuyor. 24 milyon Angola vatandaşı canla başla ülkeleri için çalışıyorlar ve sonuçta 121 milyar dolarlık bir gayri safi yurt içi hasıla elde ediyorlar. Gayri safi yurt içi hasıla, gelirinin çoğunu petrolden elde eden Angola’nın tüm ekonomik değerini belirtiyor ve bu rakam , mazon CEO’su Jeff Bezos’un tek başına sahip olduğu servetle aynı miktarda. Yani Jeff Bezos, uçağa atlayıp da Angola’ya giderse ve servetini Angola Ekonomi Bakanlığı’nın masasına bırakırsa, ülkenin anahtarını alabilir.

Angola yerine üç farklı ülke alma imkanı da var:

Jeff Bezos, Angola Cumhuriyeti’ni almak istemeyebilir. Daha serin bir yer almak isterse, servetinin bir bölümüyle gayri safi yurt içi hasılası 31.6 milyar dolar olan İzlanda’yı alabilir. Eğer daha otantik bir yer isterse 22.9 milyar dolara Afganistan’ı, Güney Amerika’da leziz kahveleriyle meşhur bir yer isterse de 64.8 milyar dolara Kosta Rika’yı alabilir. Hem de isterse üçünü birden alabilir. Çünkü 121 milyar dolarlık bir servet, dünyada pek çok ülkenin ekonomik değerinden kat kat yüksek bir rakam.

Sıradan birinin ömür boyu çalışarak kazanacağı servete Jeff Bezos için 15 dakikada ulaşıyor:

Business Insider haber sitesinin yer verdiği Amerika Birleşik Devletleri Sosyal Güvenlik İdaresi’nin açıkladığı rakamlara göre; standart bir Amerikalı, eğer iyi bir öğrenci olur ve lisans mezunu olursa, ardından iyi bir çalışan olur ve başarılı şirketlerde çalışırsa, ölmeden önce banka hesabında görebileceği miktar maksimum 2.19 milyon dolar olacaktır. Bu rakam Amerikalı kadınlar için daha da düşük, 1.32 milyon dolar. Küçük bir hesaplama sonrası, bir Amerikalının ömür boyu çalışarak elde edeceği miktarı, Princeton Üniversitesi mezunu Jeff Bezos’un yaklaşık 15 dakika içinde kazandığını görüyoruz.

Amazon CEO’su Jeff Bezos’un servetiyle yapabileceği şeyler genel olarak bu şekilde. Elbette tüm liste bir anda değişebilir; Jeff Bezos birkaç milyar dolarını bağışlamak isteyebilir, ABD hükümeti asgari ücrete zam yapabilir ya da Angola’da beklenmedik bir şekilde elmas madeni bulunabilir. Böyle bir durumda tüm dengeler değişecektir. Fakat görünen o ki, Jeff Bezos daha uzun süre dünyanın en zengin insanı unvanını korumaya devam edecek.