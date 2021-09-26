Dünya'nın Dört Bir Yanını Gezebileceğiniz İnternet Sitesi

Keyifli bir pazar günü için herkesin günü değerlendirme yöntemi farklı. Kimimiz dışarıda olup bol bol gezmeyi seçerken kimimiz bütün günü Netflix karşısında 'sonraki bölüm' diye diye geçirme potansiyeline sahip. Size önereceğimiz internet sitesi ise bir bakıma her ikisini de kapsıyor ve oldukça eğlenceli.
Virtual Vacation, dünyanın her köşesinden yüzden fazla şehri ekran karşısında dilediğiniz gibi gezmenizi sağlıyor. Sitede ziyaretçilere pek çok farklı seçenek sunulmuş durumda. Uzun bir yürüyüşü ya da bir şehrin üzerinden uçakla geçmeyi seçebileceğiniz sitede aynı zamanda mini bir oyun da yer alıyor.
Tam olarak nasıl oluyor?
Virtual Vacation'ı kullanmak oldukça kolay. Site karşınıza girer girmez seçenekler sunuyor. Bu seçeneklerden dilediğinizi seçip gezintiye başlamak için tek yapmanız gereken buraya tıklayarak Virtual Vacation'u ziyaret etmek. Dilerseniz aşağıdaki listeden merak ettiğiniz seçeneğe tıklayıp doğrudan yolculuğunuza başlayabilirsiniz. İyi eğlenceler!
- İstediğiniz bir şehirde yürüyüşe çıkmak için
- Arabayla seçtiğiniz bir şehrin sokaklarını gezmek için
- Bir uçaktan istediğiniz şehri izlemek için
- Canlı yayın yapan kameralar aracılığıyla şehirlerde şu an neler olup bittiğine göz atmak için
- Özgürlük Heykeli ya da Çin Seddi gibi dünyanın her yerinden anıtları gezmek için
- İstediğiniz iki şehir arasında uzun bir yolculuğa çıkmak için
- Bir şehirde rastgele bir pencereden dışarı bakmak için
- Dünya haritası üzerinden seçtiğiniz bir şehirde gezinmek için.
- Hangi şehirde olduğunuzu tahmin etmeye çalışacağınız mini oyun için