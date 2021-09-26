Dünya'nın Dört Bir Yanını Gezebileceğiniz İnternet Sitesi

Pazar gününü evde geçirenlere dünyayı gezdirecek harika bir site önerimiz var. Virtual Vacation isimli internet sitesinde, dünyanın dört bir yanında şehirleri gezmek, canlı olarak izlemek ya da hangi şehirde olduğunuzu tahmin ettiğiniz mini bir oyun oynamak mümkün.

Keyifli bir pazar günü için herkesin günü değerlendirme yöntemi farklı. Kimimiz dışarıda olup bol bol gezmeyi seçerken kimimiz bütün günü Netflix karşısında 'sonraki bölüm' diye diye geçirme potansiyeline sahip. Size önereceğimiz internet sitesi ise bir bakıma her ikisini de kapsıyor ve oldukça eğlenceli.

Virtual Vacation, dünyanın her köşesinden yüzden fazla şehri ekran karşısında dilediğiniz gibi gezmenizi sağlıyor. Sitede ziyaretçilere pek çok farklı seçenek sunulmuş durumda. Uzun bir yürüyüşü ya da bir şehrin üzerinden uçakla geçmeyi seçebileceğiniz sitede aynı zamanda mini bir oyun da yer alıyor.

Tam olarak nasıl oluyor?

Virtual Vacation'ı kullanmak oldukça kolay. Site karşınıza girer girmez seçenekler sunuyor. Bu seçeneklerden dilediğinizi seçip gezintiye başlamak için tek yapmanız gereken buraya tıklayarak Virtual Vacation'u ziyaret etmek. Dilerseniz aşağıdaki listeden merak ettiğiniz seçeneğe tıklayıp doğrudan yolculuğunuza başlayabilirsiniz. İyi eğlenceler!