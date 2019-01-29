Köpeğiniz için kullananacağınız ilk akıllı tuvalet Kickstarter üzerinden ön sipariş alıyor.

Evcil hayvan sahibi olanlar bilirler: Dünyanın en zor işlerinden bir tanesi de bir köpeği tuvalet konusunda eğitmektir. Özellikle de köpekleri kendi tuvaletlerinize alıştırmaya çalıştığınızda, durum çok daha zor ve karmaşık bir hal alabilir. Kickstarter üzerinden sipariş verilebilen Inubox isimli akıllı tuvalet sayesinde; köpeğinizin böyle bir sorunu kalmayacak.

Akıllı Tuvaletler Nasıl Bir Sisteme Sahip?

Texas merkezli bir şirket, tuvaletleri evcil hayvanlar için bir oyun haline getirdi. Üstelik bu tuvaletler akıllı olması nedeniyle; hem köpeğinize, hem de size büyük bir avantaj sağlayabilir. Akıllı tuvalet 3 aşama halinde çalışıyor;

Alt bölümden köpeğinizin tuvaletini yapacağı tabaka çıkar.

Köpeğiniz bunun üzerine çıktıktan sonra cihaz devreye girer.

Son aşamada ise platform kapanarak katlanır.

Akıllı tuvaletler; işte tam da bu maddelerde anlatıldığı kadar kolay bir işleyişe sahip.

Peki Akıllı Tuvaletlerde Temizlik Nasıl Sağlanacak?

En zor konulardan bir tanesi de hem iç hem de çevre temizliğinin sağlanmasıdır. Köpeğinizin tuvalet işlemleri bittikten hemen sonra, aygıt bunu algılar ve hava spreyi sıkarak çevrenizin daha güzel kokmasını sağlar.

Şu an için tüm detaylara, Kickstarter üzerinden ulaşmanız ve ön sipariş vermeniz mümkün. 696 dolar gibi bir ödeme yaparak, dünyanın köpekler için ilk akıllı tuvaletine sahip olabilir ve bu sorunu büyük oranda bitirebilirsiniz.