Omurga Ameliyatı Yapabilen Dünyanın İlk İnsansı Cerrahi Robotu Tanıtıldı! [Video]

CES 2026 etkinliklerinde dünyanın ilk insansı cerrahi robotu tanıtıldı. "Dynamis" isimli robot, NVIDIA teknolojilerinden güç alıyor ve omurga ile ortopedi ameliyatlarında uzmanlık gösteriyor. Dynamis, daha şimdiden bir hastanede kullanılmaya başlamış durumda.

İsviçre merkezli teknoloji girişimi LEM Surgical, CES 2026 etkinliklerinde gündeme bomba gibi düşen bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, dünyanın ilk insansı cerrahi robotu "Dynamis"i duyurdu. Doğrudan ameliyathaneleri hedefleyen insansı robot, sağlık sektöründe yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor.

Dynamis, daha çok omurga ve ortopedi alanlarında uzmanlık gösteren bir robot. Gerçek cerrahların ameliyat sırasındaki çift el yeteneklerini taklit eden robot, bu yeteneğini NVIDIA'nın Isaac for Healthcare sistemi ile yerleşik yapay zekâ teknolojilerinden alıyor.

Karşınızda dünyanın ilk insansı cerrahi robotu:

LEM Surgical tarafından yapılan açıklamaya göre insansı cerrahi robot, 3 kollu bir yapıya sahip. Bu kollardan ikisi, cerrahi operasyona odaklanıyor. Yardımcı kol ise navigasyon sistemi ve müdahaleyi anlık olarak takip edebilmek için bir kamerayı kontrol ediyor. Ameliyat masasına entegre şekilde kullanılabilen robot, böylelikle müdahale sırasında hem fazla yer kaplamıyor hem de stabiliteyi koruyor.

Dynamis'i diğerlerinden ayıran özelliği, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı almış olması. Yani bu robot, sıradan bir prototip değil. Hatta birkaç aydır da Las Vegas'ta bulunan Southern Hills Hastanesi tarafından kullanılıyor. Buradan yola çıkarak sistemin hazır olduğunu ve yavaş yavaş hastanelere yayılacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakalım dünyanın ilk cerrahi insansı robotu, gerçek doktorların geleceğini nasıl etkileyecek...