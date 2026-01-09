Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Omurga Ameliyatı Yapabilen Dünyanın İlk İnsansı Cerrahi Robotu Tanıtıldı! [Video]

CES 2026 etkinliklerinde dünyanın ilk insansı cerrahi robotu tanıtıldı. "Dynamis" isimli robot, NVIDIA teknolojilerinden güç alıyor ve omurga ile ortopedi ameliyatlarında uzmanlık gösteriyor. Dynamis, daha şimdiden bir hastanede kullanılmaya başlamış durumda.

Omurga Ameliyatı Yapabilen Dünyanın İlk İnsansı Cerrahi Robotu Tanıtıldı! [Video]
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

İsviçre merkezli teknoloji girişimi LEM Surgical, CES 2026 etkinliklerinde gündeme bomba gibi düşen bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, dünyanın ilk insansı cerrahi robotu "Dynamis"i duyurdu. Doğrudan ameliyathaneleri hedefleyen insansı robot, sağlık sektöründe yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor.

Dynamis, daha çok omurga ve ortopedi alanlarında uzmanlık gösteren bir robot. Gerçek cerrahların ameliyat sırasındaki çift el yeteneklerini taklit eden robot, bu yeteneğini NVIDIA'nın Isaac for Healthcare sistemi ile yerleşik yapay zekâ teknolojilerinden alıyor.

Karşınızda dünyanın ilk insansı cerrahi robotu:

Başlıksız-1

LEM Surgical tarafından yapılan açıklamaya göre insansı cerrahi robot, 3 kollu bir yapıya sahip. Bu kollardan ikisi, cerrahi operasyona odaklanıyor. Yardımcı kol ise navigasyon sistemi ve müdahaleyi anlık olarak takip edebilmek için bir kamerayı kontrol ediyor. Ameliyat masasına entegre şekilde kullanılabilen robot, böylelikle müdahale sırasında hem fazla yer kaplamıyor hem de stabiliteyi koruyor.

Ucuz Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü TCL RayNeo Air 4 Pro'nun Küresel Lansmanı Yapıldı: İşte Özellikleri Ucuz Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü TCL RayNeo Air 4 Pro'nun Küresel Lansmanı Yapıldı: İşte Özellikleri

Dynamis'i diğerlerinden ayıran özelliği, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı almış olması. Yani bu robot, sıradan bir prototip değil. Hatta birkaç aydır da Las Vegas'ta bulunan Southern Hills Hastanesi tarafından kullanılıyor. Buradan yola çıkarak sistemin hazır olduğunu ve yavaş yavaş hastanelere yayılacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakalım dünyanın ilk cerrahi insansı robotu, gerçek doktorların geleceğini nasıl etkileyecek...

Yapay Zeka CES

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ocak 2026 Volkswagen Kampanyaları: Tiguan Düşünen Bayiye Koşsun!

Ocak 2026 Volkswagen Kampanyaları: Tiguan Düşünen Bayiye Koşsun!

Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!

Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Ucuza 200 MP Kamera, 144 Hz Ekran ve 7000 mAh Batarya Sunan Telefon realme 16 Pro+ Tanıtıldı

Ucuza 200 MP Kamera, 144 Hz Ekran ve 7000 mAh Batarya Sunan Telefon realme 16 Pro+ Tanıtıldı

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

[Ocak 2026] Toplam Fiyatı 6 Bin TL'yi Aşan 10 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

[Ocak 2026] Toplam Fiyatı 6 Bin TL'yi Aşan 10 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim