Ucuz Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü TCL RayNeo Air 4 Pro'nun Küresel Lansmanı Yapıldı: İşte Özellikleri

TCL, daha önce Çin'de satışa sunulan uygun fiyatlı AR gözlüğü RayNeo Air 4 Pro'nun dünya çapında satışa sunulacağını açıkladı. İşte dünyanın ilk HDR10 özellikli AR gözlüğünün özellikleri.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2026, bugünlerde ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenleniyor. 9 Ocak’a kadar devam edecek etkinlikte birçok farklı markadan yepyeni ürünlerin geldiğini görmüştük. Bunlardan biri de TCL’di. TCL, yeni görüntü teknolojileri, televizyonlar, ev ürünleri gibi alanlarda birçok ürün tanıtmıştı.

Şirketin CES’te duyurduğu ürünler arasına bir yenisi daha eklendi. Bu ürün, RayNeo Air 4 Pro isimli AR (artırılmış gerçeklik) gözlükleri olarak geliyor. Gözlük aslında daha önce Çin’de piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise global lansmanı yapıldı. Yani dünya çapında satışa çıkacak.

Dünyanın HDR10 özellikli ilk AR gözlüğü

Peki RayNeo Air 4 Pro modeli neler sunuyor? Bu cihaz, dünyanın ilk HDR10 özellikli artırılmış gerçeklik gözlüğü konumunda. Hafif bir tasarıma, etkileyici görsellere ve Bang & Olufsen ile birlikte geliştirilen sese sahip. Yalnızca 76 gram ağırlığında olması ve ayarlanabilir burun pedleriyle gün içinde hiç rahatsız olmadan rahatça giyilmesini sağlıyor. Şirket de ürünü tüm gün kullanım ve seyahatlere uyumlu şekilde tasarladığını belirmiş.

Air Pro 4’te metrelik izleme mesafesinde 201 inçlik sanal ekran kullanarak kişiselleştirilmiş bir sinema benzeri bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Gözlükler, SDR'den HDR'ye yükseltme ve 2D'den 3D'ye dönüştürme dahil olmak üzere gerçek zamanlı video iyileştirmelerini destekleyen özel bir Vision 4000 işlemci kullanıyor. Ekran, HDR10 desteğiyle daha parlak vurgular, daha derin kontrast ve bir milyardan fazla renk sunabiliyor.

Air 4 Pro, USB-C üzerinden akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlara, tabletlere ve Switch 2 gibi oyun konsollarına bağlanabiliyor. Video çıkışı olan her cihazı destekleyerek kullanıcıların büyük, özel bir ekranda film izlemesine, oyun oynamasına veya uygulamalara göz atmasına olanak tanıyor. Uygun fiyatlı bir ürün de olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki ABD fiyatı yalnızca 299 dolar. Küresel lansmanınının ise 25 Ocak’ta olacağı belirtilmiş. Ülkemize gelip gelmeyeceğini o zaman göreceğiz.